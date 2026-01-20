Ce film a bouleversé près de 5 millions de Français en 2024, il arrive enfin sur Netflix

Succès français au cinéma il y a presque deux ans, ce drame romantique sort enfin sur Netflix.

Le cinéma français peut encore rencontrer le public. L'année 2024 l'a bien prouvé avec les succès fous d'Un p'tit truc en plus (plus de 10 millions d'entrées) et Le Comte de Monte Cristo (plus de 9 millions d'entrées). Un peu plus bas dans le classement, un troisième film a cartonné au box-office tricolore : avec 4,9 millions d'entrées, ce drame romantique est même devenu un phénomène de la jeunesse sur TikTok. Un an et demi plus tard, il s'apprête à rencontrer un nouveau public, les abonnés de Netflix.

Projet qui tourne dans la tête de son réalisateur, Gilles Lellouche, depuis 17 ans, L'Amour Ouf a bouleversé des millions de Français grâce à l'histoire d'amour passionnée et intense entre Clotaire et Jackie. Le premier vient d'un milieu populaire et violent, la seconde d'un milieu bourgeois. Tous deux grandissent dans le Nord de la France dans les années 1980. Adolescents, ils vivent une histoire d'amour dévorante malgré leurs conditions sociales et ambitions personnelles opposées. Ils s'éloignent lorsque Clotaire tombe dans la délinquance. Après avoir passé dix ans en prison, Clotaire est pourtant bien déterminé à retrouver Jackie.

Au casting, les abonnés de Netflix retrouveront Adèle Exarchopoulos (La vie d'Adèle) et François Civil (Bac Nord) dans la version adulte de Jackie et Clotaire, incarnés à l'adolescence par Malik Frikah et Mallory Wanecque, les deux révélations du film. Du côté des seconds rôles, ce ne sont que des visages familiers du grand public : Vincent Lacoste (Les Beaux Gosses), Alain Chabat (qui a d'ailleurs obtenu le César du meilleur second rôle pour son interprétation dans L'Amour ouf), Raphaël Quenard (Yannick), Elodie Bouchez (Pupille), Benoit Poelvoorde (C'est arrivé près de chez vous), ou Jean-Pascal Zadi (En place).

Si le public a été bouleversé par L'Amour ouf, la critique s'est montrée un peu plus sévère lors de sa sortie en 2024 : Première salue "la générosité" de la mise en scène de Gilles Lellouche, très marquante, quand Télérama déplore un "épuisant fourre-tout". Le Parisien salue un film "vibrant et romantique", Le Point juge qu'il y a "trop de tout".

Les spectateurs, eux, se sont néanmoins laissé cueillir et en ont fait l'un des films français les plus marquants de l'année 2024. Au tour des abonnés de Netflix de le découvrir à partir du 23 janvier 2026.