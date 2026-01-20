Cette actrice est favorite pour les Oscars, alors que vous ne connaissez pas encore son nom

On prédit déjà une récompense pour cette actrice irlandaise de 36 ans. Si sa carrière a débuté il y a longtemps, il y a de grandes chances pour que vous ne la connaissiez pas encore.

La course aux Oscars est lancé depuis le début d'année. Si les nominations ne seront connues que le 22 janvier, les cérémonies de remise de prix parallèles permettent déjà d'établir des pronostics plus ou moins fiables. Bien avant sa victoire aux Golden Globes, une actrice irlandaise de 36 ans était pressentie comme la favorite pour remporter l'Oscar de la meilleure actrice en mars prochain. Sa carrière a débuté depuis plusieurs années dans l'industrie cinématographique anglophone, mais elle reste encore (trop) peu connue du public français.

Après des rôles remarqués au théâtre, Jessie Buckley a débuté sa carrière en 2016, avec un rôle secondaire dans l'adaptation en série de Guerre et paix avec Lily James, James Norton et Paul Dano. Elle se fait ensuite remarquer dans le thriller Jersey Affair de Michael Pearce, avant de décrocher son premier grand rôle : le personnage d'une mère célibataire qui se lance dans la musique dans la comédie musicale Wild Rose. Cette interprétation lui permet de dévoiler la diversité de son talent et de décrocher une première nomination au BAFA de la meilleure actrice.

© Image Press Agency/Sipa USA/SIPA (publiée le 15/01/2026)

Sa carrière s'emballe avec des projets toujours plus ambitions : on l'aperçoit dans la série Chernobyl et dans le biopic musical Judy face à Renée Zellwegger. En 2021, elle décroche sa première nomination à l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour The Lost Daughter, adaptation du roman d'Elena Ferrante disponible sur Netflix. Elle y tient pour la première fois la réplique face à Olivia Colman, qu'elle retrouvera ensuite dans Scandaleusement vôtre.

Mais le rôle qui pourrait tout changer est celui qu'elle tient dans Hamnet de Chloe Zhao. Ce long-métrage (récompensé d'un Golden Globe du meilleur film dramatique) est l'adaptation du roman de Maggie O'Farrell, qui retrace les origines de la pièce de théâtre Hamlet. Jessie Buckley y incarne l'épouse de William Shakespeare et a décroché le Golden Globe de la meilleure actrice pour son interprétation, le 11 janvier. Beaucoup d'observateurs lui prédisent a minima une nomination aux Oscars, voire une victoire. Mais avant cela, le 4 mars 2026, on retrouvera la comédienne dans le film fantastique The Bride, où elle interprète le rôle de la fiancée de Frankenstein, joué par Christian Bale.

Il faudra patienter jusqu'au 15 mars 2026 pour savoir si Jessie Buckley s'inscrit dans la longue liste des lauréates de l'Oscar de la meilleure actrice. Quoi qu'il en soit, et au vu des louanges sur sa prestation, il est certain que l'on continuera de voir Jessie Buckley dans de nombreuses productions dans les années à venir.