Critique : "A Knight of the Seven Kingdoms" est-elle meilleure que "Game of Thrones" ?

La nouvelle série inspirée de l'oeuvre de George R.R. Martin est sortie sur HBO Max le 19 janvier 2026. On l'a vue, voici ce qu'on en a pensé.

Depuis le 19 janvier 2026, les abonnés d'HBO Max ont pu retrouver l'univers de Game of Thrones. Une nouvelle série située à Westeros a débuté sa diffusion : A Knight of the Seven Kingdoms. Mais contrairement à la série mère, ce nouveau programme ne s'intéresse pas aux puissants et aux guerres de clans, mais suit un simple chevalier et son écuyer qui cherchent à sortir de la misère en participant à un tournoi.

La dernière saison de Game of Thrones n'avait pas satisfait les spectateurs en 2019, et les fans cherchent depuis une série qui les passionne autant. Si House of the Dragon reste un programme phare de l'univers, l'enthousiasme n'est pas aussi impressionnant que celui qu'avait suscité GOT à son époque. A Knight of the Seven Kingdoms peut-il prendre la relève ? On a vu les épisodes, et voici ce que nous en avons pensé.

© Photograph by Steffan Hill/HBO

La série originale a offert de très grands moments de télévision à son apogée, au point de marquer la culture populaire. Tout le monde se souvient de la mort choquante de Ned Stark dans la saison 1, des Noces Pourpres dans la saison 3, de l'explosion du grand septuaire de Baelor ou de la Bataille des Bâtards dans la saison 6. Game of Thrones est l'une des séries les plus fascinantes de son époque grâce à ses personnages charismatiques (et tordus), ses rebondissements spectaculaires, sa mise en scène toujours épique et son écriture précise. Si elle a raté son atterrissage, elle reste sans conteste l'une des meilleures séries du XXIe siècle : difficile de faire mieux.

Si House of the Dragon a souffert de la comparaison, A Knight of the Seven Kingdoms joue sur un terrain totalement différent : par la durée de ses épisodes (une trentaine de minutes) sa tonalité (plus légère et comique), et son échelle (plus populaire, on s'intéresse à la manière dont la petite histoire rencontre la grande), elle n'a presque rien à voir avec Game of Thrones.

Et c'est son principal atout : A Knight of the Seven Kingdoms propose un voyage totalement nouveau sur les terres de Westeros, et le fait avec brio. Lente au démarrage et plus simple que sa consoeur, la série se révèle progressivement très plaisante à suivre et apporte un vrai vent de fraicheur à cet univers désormais bien connu. On croise des Targaryens, mais ce qui nous intéresse, c'est bien ici le petit peuple. En résulte une série plus anecdotique, aux enjeux moins grandiloquents, mais tout de même réussie à son échelle.

Peter Claffey (Ser Duncan le Grand) est génial dans le rôle d'un chevalier simplet mais au grand coeur, tandis que Dexter Sol Ansell (Egg)réussit l'exploit de lui voler de temps à autres la vedette. Moins manipulateurs, mais plus attendrissants, les personnages de la nouvelle série ont toutes les qualités pour devenir mémorables dans les prochaines saisons. A partir de l'épisode 3, la série offre plusieurs retournements de situations bienvenus dans la tradition instaurée par GOT il y a 15 ans.

A ce stade, A Knight of the Seven Kingdoms n'est pas meilleure que Game of Thrones. Mais elle pourrait le devenir si elle conserve sa qualité sur plusieurs saisons, ce que n'a pas réussi à faire GOT. Il faut se rendre sur HBO Max pour le découvrir.