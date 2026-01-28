On ne l'attendait plus : c'est la meilleure série Marvel depuis des années

Après presque cinq ans de programmes oubliables, Marvel brise la malédiction et sort enfin une série digne de ce nom.

Marvel est maudit depuis plusieurs années. Si l'on met de côté quelques exceptions divertissantes, mais loin d'être mémorables (Agatha All Along, Darcedevil Born Again), les studios spécialisés dans les programmes super-héroïques n'avaient pas sorti d'excellente série depuis Wandavision en 2021. On n'attendait donc pas grand chose de la nouvelle fiction en huit épisodes mise en ligne en ce début de janvier 2026. A tort : elle vient briser la malédiction et se révèle être la meilleure série que les studios ont produite en cinq ans.

C'est le réalisateur de Shang-Chi, Destin Daniel Cretton ainsi que le scénariste Andrew Guest qui sont aux manettes de Wonder Man. Cette série s'inspire du personnage éponyme de Marvel Comics, encore peu connu des fans de l'univers cinématographique. On y suit l'acteur en galère Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II), qui cherche à tout prix à décrocher le rôle titre du super-héros Wonder Man dans la nouvelle adaptation hollywoodienne. Mais il cache lui-même de véritables super pouvoirs qu'il contrôle mal. Pour mener cette double vie de front, il reçoit l'aide de Trevor Slaterry, le Mandarin d'Iron Man 3 (Ben Kingsley, hilarant).

© Photo by Suzanne Tenner. © 2026 MARVEL.

La critique est unanime quant à la qualité de cette série Marvel : "Que vous soyez un fan inconditionnel du MCU ou que vous n'ayez jamais vu un film de super-héros de votre vie, Wonder Man fait partie de ces rares œuvres capables de mettre tout le monde d'accord", note Collider, qui évoque un programme "particulièrement ambitieux". "Entre humour méta et drame intimiste" (IGN), Wonder Man "détourne les codes du genre" et réalise "un tour de force assez habile" (The Hollywood Reporter).

Linternaute a également pu voir les premiers épisodes de la série avant sa mise en ligne sur Disney+. On peut vous confirmer que Wonder Man dépasse un cran qualitatif notable par rapport aux autres programmes de l'écurie Marvel, tant au niveau de l'écriture que de l'interprétation, ou de sa mise en scène. Marvel qui se moque de Marvel, on ne l'avait pas vu venir dans notre bingo de 2026.

Car le fantastique et le super-héroïque passe ici au second plan, et c'est la bonne idée de cette série : Wonder Man se révèle être une satire grinçante et poilante d'Hollywood. Moins méchante que The Studio, plus subtile que The Franchise, elle est déstabilisante pour ceux qui cherchent de l'action et du gros muscle, mais plus maligne pour ceux qui en ont marre de la soupe habituelle de Marvel. Un pied de nez et un vent de fraîcheur bienvenue, à découvrir à partir du 28 janvier 2026 sur Disney+.