Bridgerton : un mort dans la partie 2 de la saison 4 ? Ces indices affolent les fans

Les fans ont une théorie sur la suite de la saison 4 des Bridgerton qui peut tout changer dans la série.

Les fans les plus impatients ont déjà pu binge-watcher le début de la saison 4 de La chronique des Bridgerton, mise en ligne sur Netflix le 29 janvier dernier. Il faudra ensuite patienter jusqu'au jeudi 26 février avant de voir les quatre derniers épisodes, qui conclut la romance tourmentée entre Benedict et Sophie. Si l'on sait d'avance que les deux tourtereaux finiront par se dire "oui" à l'issue de la saison 4, le sort d'autres personnages est bien plus incertain.

Une théorie a émergé sur les réseaux sociaux depuis quelques jours : un personnage pourrait mourir dans les quatre prochains épisodes des Bridgerton. Cette idée ne part évidemment pas de nulle part : elle se base en partie sur ce qu'on voit dans un trailer de la partie 2, partagé sur les réseaux sociaux (mais qui n'est pas disponible sur les canaux officiels de Netflix). Dans ces images, Benedict et Violet Bridgerton sont habillés en noir, comme s'ils portaient les habits de deuil. Par ailleurs, la productrice Shonda Rhimes a déjà annoncé au cours d'un entretien public que la saison 4 avait été "la première fois où elle avait pleuré en salle de montage". Ce qui n'est pas très rassurant.

Les fans les plus connectés sont donc persuadés qu'un personnage de la série va disparaître. La question est désormais de savoir si cette théorie est véridique. Et, si jamais c'est le cas : quel personnage peut quitter les Bridgerton ​​​​​ ? Attention, la suite contient des spoilers sur les livres, et donc sur les prochains épisodes de la série.

Qui peut mourir dans les Bridgerton ?

Plusieurs théories se retrouvent sur les réseaux sociaux pour savoir quel personnage des Bridgerton pourrait disparaître dans les prochains épisodes. L'une des morts les plus probables est celle de John Stirling, qui est inévitable. Dans les romans, l'époux de Francesca et comte de Kilmartin décède d'une rupture d'anévrisme cérébral en 1820, sans héritier. Francesca Bridgerton se retrouve donc veuve et porte le deuil pendant plusieurs années, avant de retrouver l'amour dans les bras de son cousin, Michael. Dans la série, le personnage a été féminisé et s'appelle Michaela. Cette dernière a d'ailleurs fait une apparition à la fin de la première partie de la saison 4, suggérant que son rôle sera plus important dans la suite.

Il est également possible que le défunt soit un personnage qu'on n'ait pas vu depuis plusieurs années : Marina Thompson. Dans la saison 1, la cousine des Featherington épouse sans grande conviction Sir Philipp Crane alors qu'elle est enceinte de son frère, décédé à la guerre. Dans les romans, Marina décède, ce qui ouvre la porte à une autre romance majeure de la saga : celle d'Eloïse. Son décès pourrait ouvrir la porte à une saison 5 centrée sur la fille Bridgerton qui refuse catégoriquement le mariage. Il semble cependant peu probable que la famille Bridgerton porte le deuil pour Marina, qu'ils connaissent peu (et qui a essayé de piéger Colin Bridgerton au cours de la saison 1).

Mais un troisième personnage est potentiellement en danger selon les fans : la reine Charlotte. Dans la vraie vie, la souveraine est décédée en 1818. Si la série n'a jamais été scrupuleuse de la réalité historique dans sa reconstitution et qu'on n'est pas vraiment certain de l'année à laquelle se déroule la série, le décès de la reine n'est pas impossible. En conséquence, tout le royaume, Benedict et Violet inclus, porteraient le deuil.

Si cette théorie est confirmée, cela promet une conclusion bouleversante pour son amie de toujours, lady Danbury, qui souhaite s'éloigner du royaume. A moins que ça ne soit cette dernière qui disparaisse, avant de pouvoir retrouver ses terres natales comme elle a pu en exprimer le souhait ? Quoi qu'il en soit, les fans de Bridgerton risquent d'être anéantis, d'autant plus que la série ne nous a jamais habitué à des rebondissements si sombres. Réponse le 26 février.