Avec 74 épisodes, cette série romantique très populaire de Netflix a battu un record

Les abonnés de Netflix peuvent retrouver cette série romantique très populaire qui a battu un drôle de record.

Il semble loin le temps où une série comportait plusieurs saisons de 25 épisodes chacune. L'ère du streaming a normalisé les saisons en 8 à 15 épisodes, et il est désormais difficile de trouver des programmes longs dont on peut profiter sur plusieurs semaines, voire plusieurs années. Sur Netflix particulièrement, la tendance est encore plus rare : La chronique des Bridgerton comporte 32 épisodes (pour 4 saisons), Mercredi en compte 16 (pour 2 saisons), quand Stranger Things s'est arrêté à son 42e épisode. Mais une série résiste encore et a largement dépassé son quota. Et ce n'est pas près de s'arrêter, puisqu'elle continue d'être renouvelée.

Diffusée depuis le 6 décembre 2019, Virgin River adapte les romans écris par Robyn Carr. Outre sa tonatlité mélo-dramatique (voire proche du soap opera), la particularité de cette série romantique réside dans sa longévité : avec 74 épisodes sortis en comptant les 10 de la saison 7, elle est devenue la série dramatique de Netflix la plus longue de l'histoire. Elle détrône ainsi House of Cards (73 épisodes) et The Crown (50 épisodes). Elle reste cependant encore loin derrière Orange is the New Black, série originale la plus longue de Netflix avec 91 épisodes, mais qui est considérée comme un programme comique.

Virgin River suit Mel, une femme hantée par son passé, qui quitte Los Angeles dans l'espoir de repartir de zéro. Elle emménage dans la ville isolée de Virgin River, en plein milieu des montages, où elle décroche un emploi d'infirmière. Si elle est accueillie avec bienveillance, elle découvre rapidement que la vie dans une petite ville où tout le monde se connaît n'est pas aussi facile qu'elle s'y attendait.

Virgin River est une série doudou qui peut plaire à tous ceux qui cherchent à s'évader le temps d'une soirée et qui ont le fantasme d'une vie en pleine nature, mais mouvementée. Alexandra Breckenridge, que l'on connaissait sous les traits de Sophie dans This is Us, incarne la protagoniste principale, face à Martin Henderson (Grey's Anatomy) son intérêt amoureux principal dans la série. Annette O'Toole (Superman 3), Tim Matheson (Hart of Dixie) ou encore Ben Hollingsworth (Code Black) complètent la distribution.

Les dix épisodes de la saison 7 sont mis en ligne ce 12 mars sur Netflix. Et les fans peuvent déjà se réjouir : une saison 8 a été commandée par Netflix. La date de diffusion n'est cependant pas encore connue. On sait qu'à la sortie de ces dix épisodes supplémentaires, Virgin River continuera de creuser l'écart et consolidera encore davantage son record. La question est désormais de savoir si elle dépassera Orange is the New Black et décrochera le titre de série la plus longue de Netflix. Réponse dans quelques années.