"Du côté de son père, il y a énormément de Français" : de quelle région viennent les ancêtres Jim Carrey ?

L'acteur canado-américain a rappelé qu'il avait des ancêtres français lors de la dernière cérémonie des César.

"Il y a environ 300 ans, mon arrière arrière arrière arrière arrière grand-père, Marc-François Carré, quittait Saint-Malo en France pour le Canada", confiait Jim Carrey le 26 février dernier. L'acteur canado-américain, connu pour ses rôles dans The Mask, le Truman Show ou Bruce tout puissant, recevait un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière et révélait avoir des ancêtres français. "Ce soir, avec ce magnifique honneur, ce 'Carré' a bouclé la boucle", soulignait-il avec malice.

Le site collaboratif et contributif Geneanet a tenté de retracer la généalogie de Jim Carrey et de partir à la recherche de ses ancêtres français. Comme nous l'explique Frédéric Thébault, responsable éditorial chez Geneanet, "tout le monde peut venir poster son arbre généalogique sur le site. Comme c'est un site international, beaucoup de canadiens ont déposé le leur sur le site". Pour préciser davantage cette généalogie, il faut compiler les données, compléter certaines branches des arbres généalogiques, et effectuer un travail de recoupement.

Retracer la généalogie d'un acteur, généralement discret sur sa vie privée, n'est cependant pas plus compliqué que pour n'importe qui, puisqu'"on sait qui sont ses parents. Du côté de son père, il y a énormément de branches de Français. Du côté de sa mère en revanche, ce sont les traditionnelles généalogies anglaises et américaines, qui viennent d'Irlande, d'Allemagne, etc.", ajoute Frédéric Thébault.

© Domine Jerome/ABACA

Jim Carrey le disait lui-même, l'un de ses ancêtres est parti de Saint-Malo pour le Canada. Selon Geneanet, Marc-François Carré, est né en 1713 dans les Côtes-d'Armor. Il est parti pour le Canada au XVIIIe siècle, avant de s'établir dans la région de Montréal. "Après le passage du Canada sous domination britannique, le patronyme "Carré" évoluera progressivement vers 'Carrey'", souligne par ailleurs Geneanet dans un communiqué de presse.

Mais Jim Carrey possède également d'autres ancêtres français venus d'autres régions, eux aussi partis pour le Québec au XVIIe siècle. Selon les conclusions tirées par Geneanet, la région la plus représentée dans son ascendance reste la Normandie. "Plusieurs ancêtres pionniers, artisans ou laboureurs, sont originaires du Perche et du Calvados", est-il indiqué dans le communiqué de presse. "Certaines lignées plus anciennes mènent à Falaise et Thury-Harcourt, et remontent jusqu'aux dynasties médiévales françaises".

Parmi les autres régions représentées dans l'arbre généalogique de Jim Carrey, on retrouve également plusieurs ports de l'Atlantique. Plusieurs de ses ancêtres ont embarqué du grand port de La Rochelle jusqu'au Canada. "L'ascendance s'étend plus loin encore vers Poitiers, Lusignan, Thouars et Maillezais, témoignant d'un ancrage ancien dans l'Ouest de la France." Au XVIIe siècle, plusieurs des ancêtres de l'acteur ont vécu en Ile-de-France, dans le Val-d'Oise, dans le Périgord et l'Angoumois, mais aussi dans le Nord et dans la Picardie.