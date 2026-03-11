Esa Noche : de quoi parle ce nouveau thriller espagnol glaçant sur Netlfix ?

"Esa Noche" est une série espagnole adaptée du livre à succès de Gillian McAllister. La première saison de ce thriller est disponible en streaming sur Netflix le 13 mars 2026.

Esa Noche est une série espagnole adaptée du thriller Après minuit, écrit par l'autrice à succès Gillian McAllister. Énième adaptation, c'est vrai, mais quand on y pense qui de mieux qu'une reine du crime pour nous concocter un thriller comme on les aime ? L'intrigue d'Esa Noche et sa petite vibe Souviens toi l'été dernier devrait rappeler des souvenirs aux millenials d'entre nous. Mais pas de meurtres façon slasher ici, plutôt des secrets de famille qui rongent à petit feu.

Esa Noche viendra rejoindre les nombreux thrillers adaptés de romans à succès de la plateforme Netflix. On peut citer les nombreuses séries d'Harlan Coben comme Dans les bois et Faute de preuves, ou encore Le Dôme de verre, la série suédoise adaptée de et par la romancière Camilla Läckberg. Pour découvrir la première saison de Esa Noche en streaming, rendez-vous sur Netflix. La première saison y est disponible le 13 mars 2026.

Quelle est l'intrigue d'Esa Noche ?

Elena, Paula et Cris sont trois sœurs soudées. Pour se détendre en famille, elles décident de partir en vacances en République Dominicaine. Au programme soleil, farniente, bon temps et ... accident meurtrier. Après une soirée très arrosée, Elena prend le volant de sa voiture et percute un homme. Elle appelle alors Paula et Cris à la rescousse. Les trois sœurs doivent alors affronter le pire des dilemmes : si Elena se dénonce, elle ira en prison et sa fille grandira seule. Si Elena ne se dénonce pas, les trois sœurs vivront dans l'angoisse jusqu'à la fin de leur existence.

Quel casting pour Esa Noche ?

Clara Galle : Elena

Elena Claudia Salas : Paula

Paula Paula Usero : Cris

Cris Raidher Díaz : Zahi

Zahi Nüll Garcia : Luisa

Où regarder Esa Noche en streaming?

La série Esa Noche est disponible en streaming depuis le 13 mars 2026. Pour découvrir cette série, mais aussi Le Dôme de verre ou Faute de preuves, vous pouvez vous abonner à la plateforme de VOD Netflix en choisissant parmi une des trois formules suivantes : l'Essentielle à 7,99 euros par mois, la Standard à 14,90 euros par mois et la Premium à 21,99 euros par mois.