Scarpetta : Nicole Kidman mène l'enquête dans la nouvelle série policière de Prime Video

Enquêtes macabres et secrets familiaux : "Scarpetta" adapte la célèbre saga littéraire de Patricia Cornwell dans une série également portée par Jamie Lee Curtis.

La saga policière, dont est adaptée la série, est l'une des plus populaires de la littérature contemporaine ! Scarpetta, qui arrive sur Prime Video ce 11 mars, est tirée des romans de Patricia Cornwell consacrés au personnage de Kay Scarpetta, brillante médecin légiste confrontée à des affaires criminelles particulièrement complexes. Publiée dans les années 1990, la série de livres s'est vendue à des millions d'exemplaires dans le monde et est considérée comme une référence.

Pour porter cette adaptation, la plateforme s'appuie sur un casting prestigieux. Nicole Kidman, oscarisée pour The Hours et connue pour ses rôles à la télé dans Big Little Lies et The Undoing, incarne l'héroïne. Elle partage l'affiche avec Jamie Lee Curtis, star de la saga Halloween et récompensée par un Oscar pour Everything Everywhere All at Once. Bobby Cannavale (Boardwalk Empire, Mr Robot), Ariana DeBose (West Side Story) et Simon Baker (The Mentalist) ont également des rôles importants.

Quelle est l'intrigue de la série Scarpetta ?

Kay Scarpetta, médecin légiste de renom, utilise les techniques de la médecin légale pour résoudre des crimes particulièrement violents. En examinant les corps des victimes et les indices laissés sur les scènes de crime, elle tente de comprendre ce qui s'est réellement passé et d'identifier les responsables. Au fil des enquêtes, Scarpetta doit également affronter des défis personnels et familiaux, notamment sa relation compliquée avec sa sœur Dorothy.

Qui est au casting de la série Scarpetta ?

Nicole Kidman : Dr Kay Scarpetta

Jamie Lee Curtis : Dorothy Farinelli

Ariana DeBose : Lucy Farinelli-Watson

Bobby Carnavale : Pete Marino

Simon Baker : Benton Wesley

Rosy McEwen : Kay Scarpetta jeune

Jake Cannavale : Pete Marino jeune

Hunter Parrish : Benton Wesley jeune

Charlie B. Foster : Wingo

Amanda Righetti : Dorothy jeune

Où voir la série Scarpetta en streaming ?

La série Scarpetta est à regarder en exclusivité sur Prime Video depuis le 11 mars 2026. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.