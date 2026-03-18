Imperfect Women : Elisabeth Moss et Kerry Washington réunies dans un thriller psychologique sur Apple TV

Quels secrets cachait Nancy Hennessy, récemment assassinée ? Ses amies vont bientôt le découvrir dans Imperfect Women sur Apple TV.

Un projet 100% féminin : Imperfect Women débarque sur Apple TV dès le 18 mars. Créée par Annie Weisman, également showrunneuse et productrice, à qui l'on doit Physical et Based on a True Story, la série est adaptée du roman éponyme d'Araminta Hall (productrice déléguée) et compte aussi comme coproductrices Elisabeth Moss et Lindsey McManus, qui avaient acquis les droits du roman via leur société Love & Squalor Pictures. Kerry Washington a aussi des billes dans ce projet qui met en scène une enquête criminelle et exploration intime de personnages complexes.

Le casting réunit Elisabeth Moss, révélée par les séries Mad Men et The Handmaid's Tale, ainsi que Kerry Washington, connue pour son rôle dans Scandal. À leurs côtés, Kate Mara, vue dans House of Cards et au cinéma dans Seul sur Mars, complète le trio principal. D'autres visages bien connus du petit écran et du cinéma figurent à leurs côtés : Joel Kinnaman (For All Mankind, Suicide Squad), Corey Stoll (Billions, House of Cards) ou encore Leslie Odom Jr (Glass Onion).

Quelle est l'intrigue de la série Imperfect Women ?

Nancy Hennessy est assassinée, laissant derrière elle deux meilleures amies, un mari et une fille, ainsi qu'un amant secret dont elle emporte l'identité dans la tombe. De l'extérieur, sa vie semblait parfaite. Mais en coulisses, alors que l'enquête sur sa mort piétine, de sombres détails refont surface et révèle à quel point ses amies connaissaient mal leur copine.

Qui est au casting de la série Imperfect Women ?

Elisabeth Moss : Mary

Kerry Washington : Eleanor

Kate Mara : Nancy

Joel Kinnaman : Robert

Corey Stoll : Howard

Leslie Odom Jr. : Donovan

Audrey Zahn : Cora

Violette Linnz : Artemis

Indiana Elle : Juniper

Jackson Kelly : Marcus

Keith Carradine : RL Hennessy

Wilson Bethel : Scott

Où voir la série Imperfect Women en streaming ?

La série Imperfect Women est diffusée en exclusivité sur Apple TV depuis le 18 mars 2026. Afin de profiter des nouveaux épisodes, il sera nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV via votre abonnement à Canal + qui, pour rappel démarre à partir de 19,99 euros par mois.