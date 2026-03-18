Furies résistance : la série d'action française à succès revient pour une saison 2 sur Netflix

Portée par Marina Foïs, la série qui s'appuie sur une guerre des gangs impitoyable revient avec de nouveaux épisodes le 18 mars 2026 sur Netflix.

Sa saison 1, lancée en 2024, avait connu un très grand succès en se plaçant en tête des séries non anglophones les plus regardées de Netflix, quelques semaines seulement après sa mise en ligne. La saison 2 de Furies fera-t-elle autant d'émules ? Pour rappel, ce thriller d'action efficace entraîne les téléspectateurs dans les coulisses du crime organisé parisien.

Créée par Jean-Yves Arnaud et Yoann Legave, elle suit une héroïne prise dans un univers violent dominé par une mystérieuse figure appelé la Furie, garante de l'équilibre entre les différentes organisations criminelles. Les enjeux sont un peu plus poussés dans cette saison 2 composée de 8 épisodes disponibles depuis le 18 mars 2026. Une nouvelle menace plus idéologique bouleverse l'ordre établi dans la capitale.

Le casting est porté par Lina El Arabi (Les Misérables, Family Business), qui reprend son rôle de Lyna, aux côtés de Marina Foïs (Polisse, La Tour Montparnasse infernale), de retour dans le rôle de Selma. On retrouve également Mathieu Kassovitz (Le Bureau des légendes, La Haine), ainsi que Jérémy Nadeau et Steve Tientcheu (Les Misérables, BAC Nord), figures déjà présentes dans la première saison.

Quelle est l'intrigue de la série Furies : résistance ?

En quête de vengeance après la mort de son père, une jeune femme se retrouve prise dans la toile de la Furie, gardienne de l'ordre au sein du crime organisé parisien.

Qui est au casting de la série Furies : résistance?

Marina Foïs : Selma

Lina El Arabi : Lyna

Jérémy Nadeau : Elie

Sandor Funtek : Orso

Fatima Adoum : Amatis

Alex Brendemühl : Parques

Anne Azoulay : Mama

Mathieu Kassovitz : Driss

JoeyStarr

Où voir la série Furies : résistance en streaming ?

Pour regarder Furies : résistance, il faut se connecter à Netflix depuis le 18 mars 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps)