Peaky Blinders L'Immortel : après la série, une suite sous forme de film sur Netflix

Après six saisons à succès, l'univers de "Peaky Blinders" revient avec un film très attendu centré sur Tommy Shelby.

Diffusée entre 2013 et 2022, Peaky Blinders s'est imposée comme l'une des séries les plus marquantes de ces dernières années. Créée par Steven Knight, elle suit l'ascension du gang des Shelby dans l'Angleterre de l'entre-deux-guerres, portée par l'interprétation charismatique de Cillian Murphy dans le rôle de Tommy Shelby.

Véritable phénomène international, la série a séduit par son esthétique, son écriture et ses personnages complexes. Avec Peaky Blinders : L'Immortel, Netflix prolonge cet univers sous la forme d'un long métrage qui fait suite aux événements de la saison 6. Ce film disponible depuis le 20 mars 2026 promet de conclure certaines intrigues laissées en suspens à la fin de la série, tout en ouvrant potentiellement la voie à de nouveaux projets autour de cet univers criminel.

Le casting est mené, comme dans la série, par Cillian Murphy (Oppenheimer, Inception, Dunkerque), qui reprend son rôle de Tommy Shelby. À ses côtés, plusieurs visages familiers du cinéma font partie de la distribution, notamment Rebecca Ferguson (Dune, A House of Dynamite), Tim Roth (Reservoir Dogs), Barry Keoghan (Saltburn) et Stephen Graham (Adolescence).

Quelle est l'intrigue du film Peaky Blinders : l'Immortel ?

Après les événements de la dernière saison de la série, Thomas Shelby est dans une nouvelle phase de sa vie, alors que l'Europe s'enfonce dans une période de plus en plus instable. Toujours hanté par son passé et ses choix, il doit faire face à de nouveaux ennemis et à des enjeux encore plus vastes, tentant toujours de protéger ce qu'il reste de son empire.

Quels acteurs au casting du film Peaky Blinders : l'Immortel ?

Cilian Murphy : Thomas Shelby

Rebecca Ferguson : Kaulo

Barry Keoghan : Duke Shelby

Tim Roth : John Beckett

Stephen Graham : Hayden Stagg

Sophie Rundle : Ada Thorne

Ned Dennehy : Charlie Strong

Packy Lee : Johnny Dogs

Ian Peck : Curly

Ruby Ashbourne-Serkis : Agnes Shelby

Martin Angerbauer : un soldat SS

Mark Wilkinson

Où voir le film Peaky Blinders : l'Immortel en streaming ?

Vous pouvez visionner le film Peaky Blinders : l'Immortel en exclusivité sur Netflix depuis le 20 mars 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).