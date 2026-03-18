Deadloch : une comédie policière déjantée venue d'Australie sur Prime Video

Entre enquête criminelle et humour noir, Deadloch revisite le polar avec un ton original et un duo d'enquêtrices atypiques.

Avec Deadloch, Prime Video propose une série australienne qui mélange habilement polar et comédie. Créée par le duo d'humoristes Kate McCartney et Kate McLennan, cette fiction s'inscrit dans la lignée des thrillers modernes façon Broadchurch, tout en détournant les codes du genre grâce à un humour grinçant et des personnages hauts en couleur. Diffusée pour la première fois en 2023, la série a rapidement séduit par son ton unique et son intrigue pleine de rebondissements.

Le casting repose sur Kate Box (Wentworth), qui incarne Dulcie Collins, une policière rigoureuse, et Madeleine Sami (Super City, Top of the Lake), dans le rôle d'Eddie Redcliffe, une enquêtrice plus brute et impulsive. Elles sont accompagnées de Nina Oyama (Utopia) et Alicia Gardiner (Offspring), qui complètent ce quatuor d'enquêtrices aux personnalités très différentes. Alternative originale aux séries policières classiques, Deadloch revient pour une saison 2 forte d'une nouvelle enquête dans le nord de l'Australie. Disponible à partir du 20 mars sur Prime Video.

Quelle est l'intrigue de la série Deadloch ?

Deux détectives aux méthodes opposées sont contraintes de collaborer pour résoudre le meurtre d'un habitant dans une petite ville australienne. Alors que la communauté se prépare à un grand festival local, la découverte d'un corps vient bouleverser l'équilibre de cette bourgade en apparence tranquille.

Quels acteurs au casting de la série Deadloch ?

Kate Box : Dulcie Collins

Madeleine Sami : Eddie Redcliffe

Nina Oyama : Abby Matsuda

Alicia Gardiner : Cath York

Luke Hemsworth : Jason Wade

Steve Bisley

Shari Sebbens

Jean Tong

Genevieve Morris

Byron Coll

Nikki Britton

Anthony Sharpe

Blake Pavey

Damien Garvey

Ngali Shaw

Bev Killick

Où voir la série Deadloch en streaming ?

Deadloch est à regarder en exclusivité sur Prime Video à partir du 20 mars 2026. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.