Fonction juré, Company Retreat : le canular grandeur nature revient sur Prime Video pour une saison 2

"Fonction juré, Company Retreat" est la deuxième saison de ka série humoristique qui suit des canulars grandeur nature. Cette nouvelle saison est disponible en streaming depuis le 20 mars 2026.

Le 7 avril 2023, les internautes Prime ont découvert une série étrange, mais absolument hillarante : Fonction : juré. Cette série réalisée par Lee Eisenberg (The Office, Bad Teacher) et Gene Stupnitsky (The Office, No hard feelings) suivait Ronald, un des jurés recrutés pour un procès fictif. Petite précision : Ronald, le héro, ignorait que le procès était fictif. La première saison de Fonction : Juré est un triomphe et ça méritait bien une seconde saison.

C'est chose faite avec Jury Duty : Company Retreat, qui suivra cette fois un intérimaire fraîchement embauché dans une entreprise de sauce piquante. Prime Video produit plusieurs émissions de divertissement et des programmes humoristiques à l'instar de Lol, qui rit, sort, Celebrity Hunted : Chasse à l'homme et même The Beast Games pour les plus extrêmes. De son côté, la deuxième saison de Fonction : Juré, Jury Deputy Company Retreat est disponible en streaming sur Prime Video depuis le 20 mars 2026.

Quelle est l'intrigue de la deuxième saison de Fonction : Juré ?

Anthony est un intérimaire fraichement recruté par une entreprise de sauce piquante. Ce qu'Anthony ne sait pas, c'est que cette entreprise est fictive et qu'il est entouré d'acteurs qui jouent chacun un rôle de composition. Tout comme il ignore que le séminaire auquel il s'apprête à assister va tourner au pugilat, alors que son faux patron annonce vouloir prendre sa retraite. Comment va réagir le vrai Anthony face à l'attitude de ses faux collègues ?

Quel casting pour la deuxième saison de Fonction : Juré ?

Alex Bonifer : Dougie

Dougie Blair Beeken : Marjorie

Marjorie Emily Pendergast : Amy

Amy Erica Hernandez : Kate

Kate Jerry Hauck : Doug

Doug Jim A. Woods : Jimmy

Jimmy LaNisa Renee Frederick : Jackie

Jackie Marc-Sully Saint-Fleur : PJ

PJ Rachel Kaly : Claire

Claire Rob Lathan : L'autre Anthony

L'autre Anthony Ryan Perez : Kevin

Kevin Stephanie Hodge : Helen

Helen Warren Burke : Steve

Steve Wendy Braun : Elizabeth

Où visionner la deuxième saison de Fonction Juré en streaming ?

La deuxième saison de Fonction Juré, Jury Duty : Company Retreat, est disponible en streaming sur Prime Video depuis le 20 mars 2026. Pour découvrir la première saisons diffusée depuis 2023, ainsi que d'autres émissions humoristiques comme Lol : Qui rit, sort ou Celebrity Hunted : Chasse à l'homme, vous pouvez vous abonner au service Prime Video pour 6,99 euros par mois.