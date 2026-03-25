Mike and Nick and Nick and Alice : une comédie d'action au casting XXL à voir sur Disney+

Disney+ met en ligne le nouveau film des studios 20th century le 27 mars 2026.

Deux gangsters, la femme qu'ils aiment, une nuit particulièrement dangereuse et une machine à remonter le temps : c'est le pitch un peu barré de Mike and Nick and Nick and Alice. Cette comédie d'action de BenDavid Grabinski est la nouvelle création de 20th Century Studios mise en ligne sur Disney++ le 27 mars 2026.

Le casting réunit des visages très connus et appréciés du public. D'abord l'hilarant Vince Vaughn qui s'est illustré dans la comédie avec Serial noceurs, Dodgeball, Les Stagiaires ou La Rupture. Il donne la réplique à James Marsden, habitué de la romance avec 27 robes et Il était une fois, qui s'est illustré récemment dans la série Paradise avant de retrouver les X-Men dans Avengers : Doomsday à la fin de l'année. Pour compléter le trio, on retrouve Eiza González, qui s'était fait remarquée dans Baby Driver et Ambulance, mais aussi dans la série Netflix Le problème à trois corps.

Quelle est l'intrigue de Mike and Nick and Nick and Alice ?

Deux gangsters et la femme qu'ils aiment tentent de survivre à la nuit la plus dangereuse de leur vie. Comme si cela ne suffisait pas, un élément imprévisible vient s'ajouter à l'équation : une machine à remonter le temps…

Quels acteurs au casting de Mike and Nick and Nick and Alice ?

Vince Vaughn : Nick

James Marsden : Mike

Eiza González : Alice

Jimmy Tatro : Jimmy Boy

Keith David

Emily Hampshire

Arturo Castro

Lewis Tan

Ben Schwartz

Où voir Mike and Nick and Nick and Alice en streaming ?

Mike and Nick and Nick and Alice est un film d'action humoristique à voir exclusivement en streaming. Il est mis en ligne sur Disney+ le 27 mars 2026. Pour le visionner, il faut donc un abonnement à la plateforme. Trois offres existent pour s'inscrire : un abonnement avec publicités à 6,99 euros par mois, un abonnement standard à 10,99 euros par mois (ou 109,90 euros par an) et un abonnement premium à 15,99 euros par mois (ou 159,90 euros par an)