Mon comeback : 12 après la dernière saison, la sitcom avec Lisa Kudrow revient sur HBO Max

"Mon comeback" est un sitcom américain avec Lisa Kudrow dans le rôle d'une actrice sur le retour. La saison 1 est sortie en 2005, la seconde en 2014 et la troisième est disponible en streaming sur HBO Max depuis le 23 mars 2026.

Mon Comeback est un sitcom américaine créée par Lisa Kudrow. L'actrice produit également la série avec son acolyte Michael Patrick King (Sex and The City). S'il était nécessaire de le rappeler, Lisa Kudrow interprète le rôle de Phoebe Buffay dans Friends. Comme un clin d'œil à la fin de la série en 2004, la première saison de Mon Comeback date de 2005 et suit une ancienne star de sitcom déchue.

La première saison de Mon Comeback passera assez inaperçue à l'internationale, malgré de bonnes critiques. Une seconde saison sera toutefois diffusée en 2014 , toujours à la télévision. Rappelez-vous, à cette époque, Netflix pointe juste le bout de son nez et le streaming à la demande n'est pas encore le phénomène qu'on connaît aujourd'hui.

Diffusée douze ans plus tard, en 2026, la troisième saison intègre le règne des plateformes de VOD et des contenus en ligne. À voir si l'actrice saura s'adapter. Tous les épisodes de Mon Comeback sont disponibles sur HBO Max, la troisième et dernière saison y est diffusée depuis le 23 mars 2026.

Quelle est l'intrigue de Mon Comeback ?

Un jour, Valerie Cherish a été une grande star de sitcom, mais aujourd'hui, elle est surtout une actrice has been. La comédienne s'évertue à faire redémarrer sa carrière, mais sans succès. Désespérée, elle finit par accepter de participer à une émission de téléréalité : The Comeback. C'est désormais devant des caméras que Valerie va devoir évoluer, et apprendre les codes d'un monde du divertissement qui évolue à toute allure.

Quels acteurs au casting de Mon Comeback ?

Lisa Kudrow : Valerie Cherish

Valerie Cherish Dan Bucatinsky : Billy Stanton

Billy Stanton Zane Phillips : Dean

Dean Damian Young : Mark

Mark Brittany O'Grady : Gabrielle

Gabrielle Laura Silverman : Jane

Où visionner Mon Comeback ?

Les trois saisons de Mon Comeback sont disponibles sur la plateforme de streaming HBO Max, avec la toute dernière saison diffusée depuis le 23 mars 2026. HBO Max c'est LA plateforme des sitcoms cultes comme Friends, mais aussi Sex and the city ou The Big Bang Theory. Pour profiter de ces contenus, vous pouvez vous abonner au service à partir de 5,99 euros par mois pour l'abonnement le moins cher avec publicité. D'autres offres, plus onéreuses mais sans pub, existent également.