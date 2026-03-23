Lucky Luke : le cow-boy solitaire fait sa loi sur Disney+

Disney+ invite le célèbre héros de bande dessinée créé par Morris à faire son retour, dans une adaptation en série mêlant aventure et humour.

Figure emblématique de la bande dessinée franco-belge, Lucky Luke est de retour dans une nouvelle série télévisée développée pour France Télévisions. Elle est diffusée en premier lieu sur Disney+ à partir du 23 mars 2026. Créé en 1946 par Morris et popularisé par les scénarios de René Goscinny, le personnage du cow-boy " qui tire plus vite que son ombre " a marqué plusieurs générations de lecteurs, avec des albums vendus à des millions d'exemplaires à travers le monde.

Après plusieurs adaptations en animation et en prises de vues réelles, dont le film porté par Jean Dujardin en 2009, Lucky Luke revient dans une version modernisée, pensée pour le petit écran. Cette nouvelle série entend rester fidèle à l'esprit de la bande dessinée, tout en proposant une relecture contemporaine des aventures du héros dans l'Ouest américain.

Le casting est porté par Alban Lenoir (Balle perdue, Antigang), qui incarne Lucky Luke. Il est accompagné de Billie Blain (Les Bracelets rouges, La Dernière Vague), Alice Taglioni (OSS 117 : Le Caire, nid d'espions, La Doublure), Jérôme Niel (La Flamme), Camille Chamoux (Les Gazelles) et Victor Le Blond (Le Visiteur du futur, L'Abîme). Cette distribution mêle ainsi visages populaires du cinéma et de la comédie française à une nouvelle génération d'acteurs.

Quelle est l'intrigue de la série Lucky Luke ?

Le légendaire cowboy solitaire doit aider Louise, une jeune fille de 18 ans aussi attachante qu'imprévisible. Ensemble, ils se lancent dans une quête à travers l'Ouest sauvage pour retrouver la mère de Louise, mystérieusement disparue, tout en déjouant un complot qui pourrait changer le cours de l'histoire des États-Unis !

Quels acteurs au casting de la série Lucky Luke ?

Alban Lenoir : Lucky Luke

Billie Blain : Louise

Alice Taglioni : Charlie

Jérôme Niel : Joe Dalton

Camille Chamoux : Calamity Jane

Victor Le Blond : Billy le Kid

Où voir la série Lucky Luke en streaming ?

La première saison de la série Lucky Luke est diffusée en exclusivité sur Disney ++ dès le 23 mars 2026. Afin de profiter des épisodes, il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Trois offres différentes existent : l'offre avec publicités pour 6,99 euros par mois, l'offre Premium à 15,99 euros par mois (159,90 euros à l'année) qui propose 4 écrans en simultané ou l'offre Standard à 10,99 euros par mois (109,90 euros par an) qui permet d'utiliser la plateforme sur deux écrans maximum.