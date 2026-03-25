Un très mauvais pressentiment : un mariage vire au cauchemar dans la nouvelle série d'horreur de Netflix

Une future mariée est envahie d'une angoisse inexplicable sur Netflix avec la série zUn très mauvais pressentiment".

Les frères Duffer sont de retour avec une nouvelle série pour Netflix. Après le succès mondial de Stranger Things, Matt Duffer et Ross Duffer s'éloignent de l'univers fantastique des années 80 pour produire une fiction d'horreur mais tout aussi angoissante. Créée par Haley Z. Boston, Un très mauvais pressentiment explore les peurs intimes liées à l'engagement et à l'intuition, dans un huis clos oppressant.

Entre drame et horreur psychologique, la série mise sur une montée progressive de la tension, dans un cadre isolé propice au malaise. L'intrigue se déroule sur une période très courte : la semaine précédant un mariage, qui bascule peu à peu dans l'inquiétude. Disponible à partir du 26 mars 2026 sur Netflix, cette première saison compte 8 épisodes.

Le casting est mené par Camila Morrone, révélée dans Daisy Jones and the Six, et Adam DiMarco, vu dans The White Lotus. À leurs côtés, on retrouve Jeff Wilbusch (Unorthodox), Karla Crome (Misfits, Under the Dome), mais aussi Jennifer Jason Leigh (Atypical) et Ted Levine (Monk).

Quelle est l'intrigue de la série Un très mauvais pressentiment ?

Rachel se marie dans cinq jours. Pour organiser la cérémonie intimiste de leurs rêves, elle se rend avec son fiancé Nicky dans la maison de vacances de la famille du jeune homme, au beau milieu d'une forêt enneigée. Tout aurait pu être parfait, sauf que… en proie à la superstition et à la paranoïa, Rachel ne peut se défaire de l'impression tenace que quelque chose de grave va arriver. Ses mauvais pressentiments, associés à une série d'étranges coïncidences, la poussent à s'interroger : comment savoir si deux personnes sont des âmes sœurs ?

Quels acteurs au casting de la série Un très mauvais pressentiment ?

Camila Morrone : Rachel Harkin

Adam DiMarco : Nicky Cunningham

Jeff Wilbusch : Jules

Karla Crome : Nell

Gus Birney : Portia

Jennifer Jason Leigh : Victoria

Ted Levine : Boris

Sawyer Fraser : Jude

Où voir la série Un très mauvais pressentiment en streaming ?

Vous pouvez visionner la série Un très mauvais pressentiment en exclusivité sur Netflix dès le 26 mars 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps)