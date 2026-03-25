Harry Hole : le détective des romans de Jo Nesbo débarque sur Netflix

Un enquêteur aussi brillant que tourmenté, Harry Hole, met ses talents à disposition d'une série dense sur Netflix.

Adaptée des romans de Jo Nesbø, la série Harry Hole met en scène le célèbre inspecteur norvégien déjà connu des amateurs de thrillers. Après une première adaptation au cinéma avec Le Bonhomme de neige, Netflix propose ici une version plus fidèle et approfondie de cet univers sombre, avec une narration feuilletonnante et une exploration plus poussée de la psychologie du personnage.

Diffusée le 26 mars 2026, cette première saison se compose de 10 épisodes et promet une plongée dans des affaires criminelles complexes, dans une atmosphère glaciale propre aux polars scandinaves. Le casting est mené par Tobias Santelmann, vu notamment dans The Last Kingdom, où il incarnait Ragnar. À ses côtés, Joel Kinnaman (Altered Carbon, House of Cards), Pia Tjelta (State of Happiness), Ellen Helinder (Exit) ou encore Peter Stormare (Fargo, Le Monde perdu).

Quelle est l'intrigue de la série Harry Hole ?

Harry Hole est un inspecteur de police réputé pour ses méthodes peu orthodoxes et son instinct hors du commun. Mais derrière ses succès se cache une personnalité fragile, marquée par ses démons personnels et une dépendance à l'alcool. Lorsqu'une série de meurtres particulièrement violents frappe Oslo, il est chargé de l'enquête. Très vite, il comprend qu'il a affaire à un tueur méthodique qui semble toujours avoir un coup d'avance.

Quels acteurs au casting de la série Harry Hole ?

Tobias Santelmann : Harry Hole

Joel Kinnaman : Tom Waaler

Pia Tjelta : Rakel Fauke

Ellen Helinder : Beate Lynn

Peter Stormare

Eili Harboe

Jesper Christensen

Sonny Lindberg

Kristoffer Joner

Simon J. Berger

Agnes Kittelsen

Kare Conradi

Eirik Halert

Henrik Mestad

Jonas Strand Gravel

Linn Skaber

Où voir la série Harry Hole en streaming ?

Vous pouvez visionner la série Harry Hole en exclusivité sur Netflix à partir du 26 mars 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).