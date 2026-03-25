Privilèges : plongée dans les coulisses d'un palace parisien dans la nouvelle série de HBO Max

Entre film de braquage, film social et thriller, la série "Privilèges" explore les rouages du pouvoir et des inégalités dans un palace parisien.

Nouvelle création labellisée HBO Original : la plateforme HBO Max accueille le 27 mars 2026 la nouvelle série Privilèges, démontrant une nouvelle fois son ambition de proposer des récits puissants et ancrés dans des thématiques contemporaines. La série s'inscrit dans une nouvelle vague de créations originales aux côtés de Merteuil et Paolo, explorant les dynamiques de classe, les rapports de pouvoir et les inégalités à travers des genres variés. Privilèges se déroule dans un palace fictif parisien, le Citadel, véritable théâtre d'affrontements et tensions permanentes entre employés, clients et réseaux d'influence. La première saison est composée de 6 épisodes.

Le casting repose sur un face-à-face entre Manon Bresch et Melvil Poupaud. L'actrice s'est fait connaître dans Mortel et Ici tout commence, tandis que Melvil Poupaud est un visage bien connu du cinéma d'auteur, vu dans Laurence Anyways, Grâce à Dieu ou encore L'amour des forêts. Ils sont entourés de Nina Zem (Banger, Le petit lieutenant), Anne Azoulay (Le Bureau des légendes) ou encore Zar Amir Ebrahimi (Téhéran Tabou, Tatami).

Quelle est l'intrigue de la série Privilèges ?

Adèle, jeune détenue en quête de réinsertion, obtient un poste de bagagiste dans un palace parisien grâce à un programme mis en place par son directeur, Edouard Galzain. Très vite, un pacte implicite se noue entre eux, la propulsant dans un jeu de pouvoir souterrain où employés ambitieux, clients influents et réseaux extérieurs cherchent chacun à prendre l'ascendant. Peu à peu, elle transforme sa survie en ascension et s'impose comme une force imprévisible et essentielle, prête à saisir, ou à arracher, la place qu'elle estime mériter.

Quels acteurs au casting de la série Privilèges ?

Manon Bresch : Adèle

Melvil Poupaud : Edouard

Nina Zem

Anne Azoulay

Zar Amir Ebrahimi

Sandor Funtek

Joseph Olivennes

Stephanie Atala

Nadia Benzakour

Eva Huault

Où voir la série Privilèges en streaming ?

Pour regarder la série Privilèges, il faut se connecter à HBO Max dès le 27 mars 2026. Pour avoir accès à la plateforme de streaming qui propose des contenus du studio américain Warner (séries HBO, films Warner Bros., documentaires Discovery etc.), il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement. Trois offres différentes existent : l'offre Max Basic avec publicités et sans engagement pour 5,99 euros par mois, l'offre Max Standard à 9,99 euros par mois sans pub en Full HD qui propose 2 écrans en simultané avec accès aux chaînes Boomerang, Cartoon Networ, CNN International, TCM Cinéma, Discovery Channel entre autres, ou l'offre Max Premium à 13,99 euros par mois, en Full HD ou 4K Ultra HD, sans pub et sans engagement qui permet d'utiliser la plateforme sur quatre appareils en simultané avec de nombreuses chaînes supplémentaires.