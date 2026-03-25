Coupez ! sur Prime Video : un acteur en galère joue tout sur une audition dans la nouvelle série de Riz Ahmed

"Coupez" est une série britannique créée et jouée par l'acteur oscarisé Riz Ahmed. La première saison de cette comédie est disponible en streaming sur la plateforme d'Amazon depuis le 25 mars 2026.

Coupez ! est une série britannique créée par Riz Ahmed, qui est à la fois acteur/réalisateur/scénariste/rappeur. Slasheur et talentueux, Riz Ahmed a notamment reçu un Oscar pour son court métrage The Long Goodbye, et de nombreuses nominations et prix pour son rôle dans le drame The Sound of Metal. Par ailleurs, Riz Ahmed a souvent dénoncé les stéréotypes autours des représentations musulmanes à la télévision, cantonnées à des rôles ultra-caricaturaux, dans sa carrière.

Dans Coupez ! Riz Ahmed raconte l'histoire d'un acteur "en galère" donc la vie s'effiloche au pire moment, alors qu'il doit passer une audition décisive pour sa carrière. Un rôle de composition pour l'un des acteurs les plus populaires du moment. La première saison (6 épisodes) de Coupez ! est disponible en streaming sur Prime Video depuis le 25 mars 2026.

Quelle est l'intrigue de Coupez ! ?

Shah Latif est acteur, mais pas de ceux qui réussissent au cinéma. D'ailleurs, s'il ne décroche pas rapidement un rôle, il ne restera pas acteur longtemps. Jusqu' au jour où il est envisagé pour incarner le nouveau James Bond. Cette opportunité pourrait lancer sa carrière et Shah est bien décidé à convaincre lors du casting prévu quatre jours plus tard. Mais avant ça, il va devoir traverser ces quatre jours, et c'est encore une autre histoire. Parce que la fiction pourrait bien rejoindre la réalité et transformer la vie de Shah en blockbuster d'action, en thriller psychologique... Ou en vaste farce.

Quels acteurs sont au casting de Coupez ! ?

Riz Ahmed : Shah Latif

Shah Latif Guz Khan : Zulfi

Zulfi Sheeba Chaddha : Tahira

Tahira Sajid Hasan : Parvez

Parvez Aasiya Shah : Q

Q Weruche Opia : Felicia

Felicia Ritu Arya : Yasmin

Où visionner la première saison de Coupez ! en streaming ?

La première saison de la série Coupez ! est disponible en streaming sur la plateforme Prime Video depuis le 25 mars 2026. Le service d'Amazon propose d'autres films avec Riz Ahmed comme L'Intermédiaire, Encounter ou Out of darkness. Pour découvrir tous ces titres, ainsi que la série Coupez ! vous pouvez vous abonner à la plateforme de streaming pour 6,99 euros par mois.