Trust : de quoi parle le thriller psychologique qui fait un carton sur Paramount + ?

Trust est un thriller psychologique américain réalisé par Carlson Young avec Sophie Turner la star de Game of Thrones. Ce film est disponible en streaming depuis le 26 mars 2026 sur la plateforme Paramount +.

Trust est un thriller psychologique réalisé par Carlson Young. Après avoir incarné Brook Maddox dans le revival de Scream diffusé en 2016, il s'est dirigé vers la réalisation en signant notamment un premier film pour Netflix : Surclassée avec Camila Mandes. Cette fois, Carlson Young s'essaye au thriller minuté version Saw, et ça tombe bien puisque Trust est produit par Twisted Pictures, une des maisons de production de la franchise culte.

Au casting de Trust, on retrouve Sophie Turner qui a explosé avec son rôle de Sansa Stark dans Game of Thrones. Depuis, l'actrice continue de tracer sa route, avec notamment la série récente Steal, diffusée sur Prime Video depuis janvier 2026. Le film Trust est, lui, accessible en streaming sur Paramount+ depuis le 26 mars 2026.

Quelle est l'intrigue de Trust ?

Lauren est une actrice hollywoodienne et ancienne enfant star qui voit sa vie basculer après un scandale. Non seulement des photos d'elle en petite tenue fuitent sur les réseaux sociaux, mais le monde entier découvre également qu'elle est enceinte. L'enfant qu'elle porte, c'est celui de Peter, un comédien plus âgé, qui sous ses airs de mentor tient Lauren sous emprise et veut qu'elle avorte. Perdue, Lauren décide de louer une maison en pleine nature pour faire le point, seule. Alors que la jeune femme pense pouvoir profiter d'un peu de calme, elle réalise que Peter est prêt à tout pour ne pas la laisser briser sa carrière. Et il n'est pas seul. Enfermée dans cette résidence isolée, Lauren est prise au piège, seule contre tous.

Quel casting pour Trust ?

Sophie Turner : Lauren

Lauren Rhys Coiro : Darren

Darren Billy Campbell : Peter

Peter Peter Mensah : Kroft

Kroft Forrest Goodluck : Merg

Merg Gianni Paolo : Marcus

Marcus Renata Vaca : Grace

Grace Katey Sagal : Loretta

Où visionner Trust en streaming ?

Trust est disponible en streaming sur la plateforme de streaming Paramount+ depuis le 26 mars 2026. Les fans de streaming s'intéressent de très près au service de VOD de la Paramount qui propose une sélection ultra diverse, entre classiques comme Drive ou La cité de La peur et nouveautés comme Trust. Vous pouvez vous abonner à la plateformevia abonnement simple dès 7,99 euros par mois. Vous pouvez aussi passer par l'offre Canal+ Ciné Séries sur myCANAL à partir de 29,99 euros par mois.