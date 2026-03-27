For All Mankind saison 5 : la conquête spatiale continue dans une suite ambitieuse sur Apple TV

Après avoir exploré la Lune puis la planète rouge, la série "For All Mankind" revient avec une cinquième saison sur Apple TV qui promet d'ouvrir un nouveau chapitre encore plus audacieux.

Lancée en 2019, For All Mankind est une série de science-fiction uchronique créée par Ronald D. Moore (Battlestar Galactica). Son point de départ : imaginer un monde où l'Union soviétique aurait été la première à poser le pied sur la Lune, relançant une course à l'espace sans fin entre grandes puissances. Au fil des saisons, la série a fait évoluer son intrigue à travers plusieurs décennies, explorant la colonisation de la Lune puis de Mars, tout en développant les enjeux politiques, technologiques et humains liés à cette conquête.

Avec cette saison 5, la fiction entend franchir un nouveau cap, en introduisant de nouveaux défis à la fois scientifiques et géopolitiques. Une saison 6 a déjà été annoncé mais c'est désormais officiel : ce sera la dernière de la série. Le casting réunit toujours Joel Kinnaman (The Killing, Suicide Squad), Krys Marshall (Supergirl), Wrenn Schmidt (Boardwalk Empire, Person of Interest) et Edi Gathegi (X-Men : Le Commencement).

Quelle est l'intrigue de la saison 5 de la série For All Mankind ?

Les années qui ont suivi la capture de l'astéroïde Goldilocks, Happy Valley est devenue une communauté en plein essor, avec des milliers de résidents et une base pour de nouvelles missions d'exploration du système solaire. Mais alors que sur Terre, les nations revendiquent l'état de droit sur la planète rouge, les tensions s'accentuent entre ceux qui vivent sur Mars et leur ancienne patrie.

Quels acteurs au casting de la saison 6 de la série For All Mankind ?

Joel Kinnaman : Edward Baldwin

Wrenn Schmidt : Margo Madison

Krys Marshall : Danielle Poole

Edi Gathegi : Dev Ayesa

Cynthy Wu : Kelly Baldwin

Coral Pena : Aleida Rosales

Toby Kebbell : Miles

Tyner Rushing : Samantha

Daniel Stern : Eli Hobson

Svetlana Efremova : Irina Morozova

Mireille Enos : Celia Boyd

Costa Ronin : Lenya

Sean Kaufman : Alex Poletov Baldwin

Ruby Cruz : Lily Dale

Ines Hoysaeter Asserson : A.J. Jarrett

Où voir la saison 5 de la série For All Mankind en streaming ?

La saison 5 de la série For All Mankind est diffusée en exclusivité sur Apple TV depuis le 27 mars 2026. Afin de profiter des nouveaux épisodes, il sera nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV+ via votre abonnement à Canal + qui, pour rappel démarre à partir de 19,99 euros par mois.