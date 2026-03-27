BTS, le retour : les superstars de la K-Pop se dévoilent sur Netflix

Le boys-band signe un retour spectaculaire : l'occasion pour Netflix de montrer comment les sept membres du groupe se sont retrouvés.

Retransmis en direct sur Netflix samedi 21 mars 2026, leur concert de retour a fait un carton d'audience : 18,4 millions de personnes devant la retransmission du show événement des boys band, qui se tenait à Séoul. Autant dire que le retour de BTS était très très attendu. Pour rappel, après douze ans d'existence, les superstars de la K-pop coréen avaient dû se mettre en pause en 2022 afin d'effectuer leur service militaire, obligatoire en Corée du Sud, et d'une durée de trois ans.

Savamment orchestré, leur retour s'accompagne d'une tournée mondiale avec au moins 82 dates dans 34 villes. Netflix dévoile les coulisses de ce come-back avec un documentaire sobrement intitulé BTS : le retour, disponible depuis le 27 mars 2026. Retrouvailles, travail en studio, moments de partage dans leur villa de Los Angeles où le groupe est venu enregistrer son nouvel album, les BTS se dévoilent !

Chacun des sept membres du groupe fait l'objet d'un focus particulier dans le documentaire. On y retrouve RM, le leader et un des rappeur principal, Suga, l'autre rappeur, j-hope, le danseur principal, Jimin, le chanteur principal, V et Jin, chanteurs également, et Jung Kook, très complet avec le chant, le rap et la danse.

De quoi parle le documentaire BTS : le retour ?

Contraint à faire une pause en 2022 à cause de leur service militaire obligatoire de 3 ans, laissant de nombreux fans démunis, le groupe coréen BTS est de retour. On suit les sept membres réunis à Los Angeles pour enregistrer l'album " ARIRANG ", dont la sortie est prévue au printemps.

Qui est au casting du documentaire BTS : le retour ?

Les sept membres du groupe :

Suga

V

RM

Jung Kook

Jimin

J-hope

Jin

PDOGG : producteur

Où voir le documentaire BTS : le retour ?

Vous pouvez visionner le documentaire BTS : le retour en exclusivité sur Netflix depuis le 27 mars 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).