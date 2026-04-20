From : la série d'horreur Paramount revient pour une quatrième saison

"From" est une série d'horreur qui suit des habitants pris au piège de leur petite ville et de créatures monstrueuses. Elle est diffusée depuis 2022, avec une saison 4 sur Paramount + depuis le 20 avril 2026.

From est une série d'horreur américaine réalisée par John Griffin (Le cratère) et produite par les studios de production Midnight Radio, déjà à l'origine du culte (et pas si éloigné en terme de scénario) Lost, mais aussi de la saga Citadel (Netflix), et même des récents Jumanji ! Côté From, moins de cascades, plus de monstres, puisque les héros sont bloqués dans une petite ville aux airs de purgatoire.

Tremblez Netflix, Prime Video et autres HBO, le marché de la vidéo à la demande s'étend et certaines plateformes n'ont rien à envier aux leaders. C'est le cas de Paramount++ qui propose des films et séries d'épouvantes comme Smile, la saga Sans un bruit, Titane, ou encore From. Les trois premières saisons de cette série sont respectivement diffusées depuis 2022, 2023 et 2024. La quatrième saison est disponible en streaming depuis le 20 avril 2026 sur Paramount+.

Quelle est l'intrigue de la série From ?

Alors qu'ils voyagent en camping-car avec leurs deux enfants, Tabitha et Jim Matthews perdent leur chemin. Ils arrivent finalement dans une petite ville perdue au milieu des bois et en profitent pour demander leur chemin. Pourtant, au moment de reprendre la route, Jim, Tabitha et leurs deux enfants réalisent rapidement que toutes les routes les ramènent dans cette petite bourgade. Ils découvrent alors que tous ceux qui entrent ici ne peuvent plus en sortir. Si les journées sont calmes, la nuit, d'horribles créatures s'aventurent dans le village pour dévorer ses habitants.

Quel casting pour la série From ?

Harold Perrineau : Boyd Stevens

Boyd Stevens Catalina Sandino Moreno : Tabitha Matthews

Tabitha Matthews Eion Bailey : Jim Matthews

Jim Matthews Hannah Cheramy : Julie Matthews

Julie Matthews Simon Webster : Ethan Matthews

Ethan Matthews Ricky He : Kenny

Kenny Chloe Van Landschoot : Kristi

Kristi Corteon Moore : Ellis

Ellis Pegah Ghafoori : Fatima

Fatima David Alpay : Jade

Jade Elizabeth Saunders : Donna

Donna Avery Konrad : Sara Myers

Sara Myers Scott McCord : Victor

Victor Nathan D. Simmons : Elgin

Elgin Kaelen Ohm : Mari

Mari Angela Moore : Bakta

Bakta A.J. Simmons : Randall

Randall Julia Doyle : Sophia

Sophia Robert Joy : Henry

Henry Samantha Brown (II) : Acosta

Où découvrir From en streaming ?

Tous les épisodes de la série From sont disponibles en streaming sur Paramount+. En vous abonnant à la plateforme, vous pouvez découvrir en exclusivité la quatrième et nouvelle saison diffusée depuis le 20 avril 2026, ainsi que des films d'horreurs comme Smile ou Sans un bruit. Vous pouvez vous abonner via abonnement simple dès 7,99 euros par mois. Vous pouvez aussi y accéder en souscrivant à une des offres myCANAL dès 22,99 euros par mois.