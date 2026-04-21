Unchosen : une femme face à l'emprise d'une communauté religieuse sur Netflix

Entre drame intime et thriller psychologique, "Unchosen" suit le parcours d'une femme qui remet en question les règle de sa communauté, sur Netflix.

Avec Unchosen, Netflix propose depuis le 21 avril 2026 un thriller psychologique intense ancré dans un univers réaliste et oppressant. La série s'intéresse aux mécanismes d'emprise au sein d'une communauté religieuse fermée, où les règles strictes dictent chaque aspect de la vie quotidienne. Dans la lignée de Unorthodox, la fiction explore le parcours d'une femme qui commence à remettre en question le système dans lequel elle a grandi. Entre foi, loyauté et désir d'émancipation, Unchosen met en lumière les tensions intimes et les fractures d'un monde en apparence immuable.

Le casting réunit autour de Molly Windsor (Three Girls, The Runaways) les acteurs Asa Butterfield, révélé dans Sex Education après avoir été vu enfant dans Hugo Cabret, et Fra Fee (Hawkeye). Siobhan Finneran (Downton Abbey) et Christopher Eccleston, connu pour Doctor Who viennent compléter cette distribution.

Quelle est l'intrigue de la série Unchosen ?

Rose vit avec son mari et leur fille au sein d'une communauté chrétienne qui vit en autarcie. L'arrivée dans sa vie de Sam, un prisonnier en fuite, fait voler en éclats les certitudes et les contraintes de son monde. Alors que son mariage commence à vaciller, Sam se présente comme le sauveur. Mais au regard de son lourd passé criminel, qui représente le véritable danger : la secte ou Sam ?

Qui est au casting de la série Unchosen ?

Molly Windsor : Rosie

Fra Fee : Sam

Asa Butterfield : Adam

Siobhan Finneran : Mrs. Philips

Christopher Eccleston : M. Philips

Où voir la série Unchosen en streaming ?

La série Unchosen est à regarder en exclusivité sur Netflix depuis sle 21 avril 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).