Half Man : la série événement HBO par le créateur de "Mon Petit Renne"

"Half Man" est une mini-série créée et interprétée par Richard Gadd, le créateur de "Mon petit renne".

Half Man est une mini-série HBO de et par Richard Gadd, à qui l'on doit le phénomène Mon petit renne sur Netflix. Dans cette nouvelle production, le cinéaste et acteur s'intéresse aux liens fraternels en donnant la réplique à Jamie Bell (Billy Eliott, Sans jamais nous connaître).

Les séries et les films qui explorent les relations familiales sont nombreux, c'est normal, le sujet est universel. Sur le même thème, HBO propose également la série Succession, Sharp objects, et The Righteous Gemstone, pour ceux qui préfèrent la comédie (de qualité) au drame. De son côté, la série Half Man est diffusée en streaming sur HBO Max depuis le 24 avril 2026, après avoir été présentée en avant=première à l'édition 2025 du festival Cannes Série.

Quelle est l'intrigue de Half Man ?

Niall et Ruben ont grandi ensemble et se considèrent comme des frères malgré leurs caractères opposés. Le premier est impulsif et sanguin, le second est sensible et timide. Pourtant, 30 ans plus tard, alors que Niall se marie, c'est un Ruben violent et amer qui assiste à la cérémonie. L'heure est venue de détricoter trois décennies de relations complexes et ambivalentes et de questionner la fragilité des rapports entre hommes, même lorsqu'ils sont frères.

Quels acteurs pour le casting de Half Man ?

Richard Gadd : Ruben

Ruben Jamie Bell : Niall

Niall Mitchell Robertson : Niall jeune

Niall jeune Stuart Campbell : Ruben jeune

Ruben jeune Neve McIntosh : Lori

Lori Marianne McIvor : Maura

Maura Charlie De Melo : Alby

Alby Bilal Hasna : Alby jeune

Alby jeune Julie Cullen : Joanna

Joanna Philippine Velge : Celeste

Celeste Stuart McQuarrie : Mr. Jenkins

Mr. Jenkins Amy Manson : Mona

Mona Charlotte Blackwood : Mona jeune

Sur quelle plateforme visionner Half Man en streaming ?

Les six épisodes de la minisérie Half Man, présentée en avant première au festival Canne Série 2025, est disponible en streaming sur HBO le 24 avril 2026. Expert ès séries de qualité, le service diffuse également Succession, et The Righteous Gemstones. Vous pouvez vous abonner à la plateforme de VOD HBO à partir de 5,99 euros par mois.