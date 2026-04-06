Maul Seigneur de l'ombre : le retour d'un des plus grands méchants de Star Wars sur Disney+

Personnage culte de la saga, Dark Maul revient au centre de l'histoire dans une série animée sombre et ambitieuse qui explore les zones d'ombre de la galaxie.

Avec Maul : Seigneur de l'ombre, Disney++ continue d'explorer l'univers étendu de Star Wars à travers une nouvelle série animée centrée sur l'un de ses antagonistes les plus emblématiques. Créée par Dave Filoni, déjà à l'origine de Star Wars: The Clone Wars et Star Wars Rebels, la fiction s'inscrit dans la continuité de ces récits. Située après les événements de The Clone Wars, la série adopte un ton plus sombre et mature, entre récit criminel et fresque politique. Elle suit Maul dans une nouvelle phase de sa vie, alors qu'il tente de reconstruire son influence dans une galaxie désormais dominée par l'Empire.

Composée de 10 épisodes, cette première saison est diffusée à partir du 6 avril 2026 sur la plateforme, avec plusieurs épisodes proposés chaque semaine. Côté doublage, la série marque le retour de Sam Witwer, déjà voix de Maul dans Star Wars : The Clone Wars et Star Wars Rebels. Il est entouré de Gideon Adlon (Pacific Rim : The Black), Wagner Moura (Narcos) et Richard Ayoade (The IT Crowd), ainsi que de Dennis Haysbert (24 heures chrono) et Chris Diamantopoulos (voix de Mickey Mouse dans plusieurs séries animées !), complétés par des habitués du doublage comme Vanessa Marshall, A. J. LoCascio et Steve Blum.

Quelle est l'intrigue de la série animée Maul - Seigneur de l'Ombre ?

Après la chute des Sith, évolue dans les marges de la galaxie, loin des grandes puissances. Toujours animé par une soif de pouvoir et de revanche, il entreprend de reconstruire son influence à travers un réseau criminel. Sur une planète encore épargnée par l'Empire, il élabore un plan ambitieux pour reprendre le contrôle. Mais sa route croise celle d'un jeune Jedi désabusé, dont le destin pourrait bien être lié au sien.

Qui est au casting voix de la série animée Maul - Seigneur de l'Ombre ?

Sam Witwer : Darth Maul

Gideon Adlon : Devon Izara

Wagner Moura : Brander Lawson

Richard Ayoade : Two-Boots

Dennis Haysbert : Master Eeko-Dio-Daki

Chris Diamantopoulos : Looti Vario

Charlie Bushnell : Rille Lawson

Vanessa Marshall : Rook Kast

David C. Collins : Spybot

AJ LoCascio : Marrok

Steve Blum : Icarus

Où voir la série animée Maul - Seigneur de l'Ombre en streaming ?

La première saison de la série Maul - Seigneur de l'Ombre est diffusée en exclusivité sur Disney+ depuis le 6 avril 2026. Afin de profiter des épisodes, il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Trois offres différentes existent : l'offre avec publicités pour 6,99 euros par mois, l'offre Premium à 15,99 euros par mois (159,90 euros à l'année) qui propose 4 écrans en simultané ou l'offre Standard à 10,99 euros par mois (109,90 euros par an) qui permet d'utiliser la plateforme sur deux écrans maximum.