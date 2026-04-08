The Testaments : la suite très sombre de "La Servante écarlate" sur Disney+

Plusieurs années après The Handmaid's Tale : La Servante écarlate, l'univers de Margaret Atwood se poursuit avec "The Testaments", sur Disney+.

Nouvelle dystopie sortie de l'imagination de Margaret Atwood, The Testaments s'inscrit dans la continuité directe de The Handmaid's Tale. Disponible sur Disney++ depuis le 8 avril 2026, la série est une nouvelle fois pilotée par Bruce Miller, créateur de la série originale. Adaptée du roman publié en 2019, cette fiction adopte un point de vue inédit en se concentrant sur une génération de femmes plus jeune, nées et élevées sous le régime de Gilead. Entre récit initiatique et thriller psychologique, elle explore les mécanismes d'endoctrinement et les premières fissures d'un système autoritaire.

Côté casting, Chase Infiniti (Une bataille après l'autre) incarne Agnès aux côtés de Lucy Halliday (Blue Jean) dans le rôle de Daisy, tandis que Ann Dowd reprend son rôle emblématique de Tante Lydia, déjà vue dans The Handmaid's Tale. Elles sont accompagnées de Rowan Blanchard (Le Monde de Riley), Mattea Conforti (Power), Mabel Li (Safe Home) et Amy Seimetz (The Killing), entourées d'une distribution secondaire comprenant notamment Kira Guloien (Good Doctor).

Quelle est l'intrigue de la série The Testaments ?

Dans la République de Gilead, plusieurs années après les événements de The Handmaid's Tale, une nouvelle génération grandit sous l'emprise du régime. Agnes, jeune fille élevée dans la foi, semble destinée à suivre les règles sans les questionner. Mais l'arrivée de Daisy, étrangère à cet univers, vient perturber cet équilibre. Ensemble, elles vont découvrir les secrets et les contradictions d'un système oppressif. Leur parcours devient alors le point de départ d'une remise en question plus large, qui pourrait ébranler les fondations mêmes de Gilead.

Quels acteurs au casting de la série The Testaments ?

Chase Infiniti : Agnès

Lucy Halliday : Daisy

Ann Dowd : Tante Lydia

Rowan Blanchard : Shunammite

Mattea Conforti : Becka Grove

Mabel Li : Tante Vidala

Amy Seimetz : Paula

Brad Alexander : Garth

Parrain Darnell-Martin : Tante Gabbana

Eva Foote : Tante Estee

Isolde Ardies : Hulda

Shechinah Mpumlwana : Jehosheba

Birva Pandya : Miriam

Kira Guloien : Rosa

Où voir la série The Testaments en streaming ?

La première saison de la série The Testaments est diffusée en exclusivité sur Disney+ depuis le 8 avril 2026. Afin de profiter des épisodes, il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Trois offres différentes existent : l'offre avec publicités pour 6,99 euros par mois, l'offre Premium à 15,99 euros par mois (159,90 euros à l'année) qui propose 4 écrans en simultané ou l'offre Standard à 10,99 euros par mois (109,90 euros par an) qui permet d'utiliser la plateforme sur deux écrans maximum.