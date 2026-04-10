Chantage : de quoi parle cette comédie de Jonah Hill avec Cameron Diaz et Kaenu Reeves ?

"Chantage" est un film de Jonah Hill avec Keanu Reeves, Cameron Diaz, Jonah Hill ou encore Matt Bomer, sur Apple TV depuis le 10 avril 2026.

Chantage est une comédie dramatique réalisée par Jonah Hill, qui suit les déboires d'un acteur victime de chantage. Ce film, qui parle surtout de reconstruction et d'amitié, est porté par un casting qui rassemble bon nombre des acteurs les plus populaires et les plus cools d'Hollywood.

D'abord Keanu Reeves, inoubliable pour ses rôles dans John Wick et Matrix. Puis Cameron Diaz, star de The Mask et The Holliday. Et encore Matt Bommer (Magic Mike, Maestro), Laverne Cox (Orange is the New Black), sans oublier Jonah Hill qui a depuis longtemps abandonné son personnage potache de Superbad, pour écrire et incarner des rôles plus nuancés et complexes (comme a pu le prouver la série Maniac sur Netflix).

Chantage est un film spécialement réalisé pour la plateforme Apple TV. Il est disponible au visionnage en streaming depuis le 10 avril 2026.

Quelle est l'intrigue de Chantage ?

Reef Hawk est un acteur mondialement célèbre. Pourtant, ses fans ignorent que dans l'ombre, le comédien a longtemps été accro à l'héroïne. Sobre depuis cinq ans, il a mis une pause à sa carrière pour se reconstruire. Son nouvel équilibre est pourtant menacé quand un maitre chanteur menace de diffuser des informations compromettantes le concernant. Pour retrouver le maître chanteur, Reef va devoir affronter tous ceux avec qui il s'est mal comporté. Et ils sont très nombreux.

Quel acteurs figurent au casting de Chantage ?

Keanu Reeves : Reef Hawk

Reef Hawk Jonah Hill : Ira Slitz

Ira Slitz Cameron Diaz : Kyle

Kyle Matt Bomer : Xander

Xander David Spade : Buddy

Buddy Laverne Cox : Virginia Allen Green

Virginia Allen Green Kaia Gerber : Oksana

Oksana Roy Wood Jr. (en) : le révérend Leondrus Carter

le révérend Leondrus Carter Susan Lucci : Dinah Hawk

Dinah Hawk Atsuko Okatsuka : Unis Kim

Unis Kim Martin Scorsese : Richie "Red" Rodriguez

Où découvrir Chantage en streaming ?

Le film Chantage (Outcome en version originale) est accessible en streaming sur la plateforme de streaming Apple TV depuis le 10 avril 2026. Pour découvrir cette comédie dramatique et tous les titres du catalogue, vous pouvez vous abonner à la plateforme via abonnement simple pour 9,99 euros par mois. Le service Apple TV est également compris dans tous les abonnements myCANAL, dès 19,99 euros par mois.