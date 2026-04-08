Bandi : le créateur du "Bureau des légendes" est de retour avec une nouvelle série sur Netflix
Le créateur du "Bureau des légendes", Eric Rochant, revient avec Bandi, un drame familial et criminel ancré en Martinique, porté par une nouvelle génération d'acteurs.
Nouvelle création de Éric Rochant, à qui l'on doit notamment Le Bureau des légendes, Bandi marque un virage pour le cinéaste, qui délaisse l'espionnage pour un récit plus intime. Co-créée avec sa fille Capucine Rochant, la série nous plonge en Martinique, un territoire rarement exploré dans les fictions françaises, pour raconter le destin d'une fratrie confrontée à une situation extrême. Dès le 9 avril 2026, Netflix propose cette fresque familiale sous tension, où la mort de la mère pousse onze frères et sœurs à lutter pour rester unis, quitte à basculer dans le crime organisé pour survivre.
Le casting de Bandi fait la part belle à de jeunes talents. Seul acteur très confirmé : Jonathan Zaccaï (Le Bureau des légendes, justement) entouré de toute une nouvelle génération d'acteurs comme Djody Grumeau, Rodney Dijon, Ambre Boa, Hay-Lee-Jah Calor, Rudy Pajany, Rémy Laquittant, William Paul-Joseph, soit une distribution chorale. Qui plus est, 75 rôles sont tenus par des locaux parmi les 82 personnages principaux et récurrents.
Quelle est l'intrigue de la série Bandi ?
À la suite de la mort de leur mère, leur pilier et leur repère, onze frères et sœurs âgés de 7 à 23 ans luttent pour rester unis face à l'adversité. Pour certains, le trafic de drogue semble être la seule issue. Ce choix, loin de faire l'unanimité, met à rude épreuve la force des liens familiaux.
Quels acteurs au casting de la série Bandi ?
- Djody Grumeau
- Rodney Dijon
- Ambre Bozza
- Hay-Lee-Jah Calor
- Rudy Pajany
- Jonathan Zaccaï
- Rémy Laquittant
- William Paul-Joseph
- Evan Lienafa
- Souane Rosamont
- Steeven Mornet
- Lucas Pernock
- Patrick Trieste
- Cédric Camille
- Amah Fofana
- Kahela Borval
Où voir la série Bandi en streaming ?
La série Bandi est à regarder en exclusivité sur Netflix dès le 9 avril 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).