The Stranger in my home : un thriller terrifiant adapté d'un best-seller sur Paramount +

"The Stranger in my home" est un thriller adapté d'un roman britannique d'Adele Parks, diffusé en streaming sur la plateforme Paramount + depuis le 9 avril 2026.

The Stranger in my home est un thriller américain réalisé par Jeff Fisher (The image of you, Le diplôme de Noël) et adapté d'un thriller de la romancière Adele Parks. Cette dernière est l'une des autrices de fiction les plus populaires en Grande Bretagne. Il n'en fallait pas moins pour la plateforme Paramount++ qui rivalise désormais avec les plus grands leaders du marché.

Pour se mettre à niveau, il faut donc surfer sur les tendances incontournables, comme l'adaptation de best-sellers : Maxton Hall ou Love Me Love Me sur Prime Video, Ma vie avec les Walter Boys et Bridgerton sur Netflix sans oublier Heated Rivalry, la série qui a cassé internet fin 2025. Côté Paramount+ ce sera donc The Stranger in my home, qui est en ligne sur la plateforme depuis le 9 avril 2026.

Quelle est l'intrigue de The Stranger in my home ?

Ali vit avec son mari et leur adolescente, Kati. La famille mène une existence paisible et heureuse. Jusqu'au jour où un étranger frappe à la porte d'Ali en affirmant qu'il est le père de son adolescente. En un fragment de seconde, l'existence de la mère et de sa fille vire au cauchemar. Entre doutes, trahisons, violence et secrets mortifères, le foyer où tous se sentaient en sécurité se transforme peu à peu en champs de mine.

Quel casting pour The Stranger in my home ?

Sophia Bush : Ali

Ali Chris Carmack : Tom Truby

Tom Truby Chris Johnson (CXCVI) : Jeff

Jeff Amiah Miller : Katie

Où découvrir The Stranger in my home en streaming ?

Le film The Stranger in my home est disponible en streaming sur la plateforme Paramount + depuis le 9 avril 2026. La plateforme de streaming propose désormais un catalogue de titres aussi rempli que ses concurrents, comme ce film adapté d'un roman d'Adele Parks, une autrice britannique populaire Outre-Manche. La plateforme propose aussi des séries exclusives Paramount comme Fire Country ou Landman. Vous pouvez y accéder en souscrivant à l'une des offres myCANAL (dès 22,99 euros par mois) ou via abonnement simple directement à Paramount+, dès 7,99 euros par mois.