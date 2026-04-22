Apex : Charlize Theron traquée dans un thriller de survie sur Netflix

Netflix propose un film entre survival et jeu du chat et de la souris avec "Apex", qui met en scène une femme traquée dans la nature australienne.

On ne l'avait pas vue depuis son caméo dans The Studio (2025) : avec Apex, Charlize Theron est de retour dans un thriller d'action intense proposé par Netflix. Réalisé par Baltasar Kormákur, à qui l'on doit notamment Everest, le film s'inscrit dans la lignée des récits de survie où l'environnement devient un véritable adversaire.

Tourné dans les paysages sauvages de l'Australie, Apex mêle tension physique et psychologie, dans un face-à-face brutal entre une femme en quête de solitude et un chasseur prêt à tout. Entre action et thriller, le long-métrage joue sur une montée progressive de la tension dans un cadre naturel dangereux.

Le film est donc porté par Charlize Theron qu'on ne présente plus (Mad Max: Fury Road, Monster, Atomic Blonde) face à Taron Egerton, révélé par Kingsman: Services secrets, Carry-On et Rocketman. Ils donnent la réplique à Eric Bana, connu pour Munich et Hulk, complétant un trio au cœur de ce duel sous haute tension.

Quelle est l'intrigue du film Apex ?

Alors qu'elle teste ses limites dans la nature sauvage australienne, une femme en deuil se retrouve prise au piège d'un jeu mortel avec un prédateur impitoyable.

Quels acteurs au casting du film Apex ?

Charlize Theron : Sasha

Taron Egerton : Der Wilderer

Eric Bana : Tommy

Bessie Holland : Cas

Caitlin Stasey : Leah

Zac Garred

Où voir le film Apex en streaming ?

Le film Apex est à regarder en exclusivité sur Netflix dès le 24 avril 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).