Widow's Bay : un mystérieux thriller qui promet d'être addictif sur Apple TV

Humour noir et frissons garantis avec "Widow's Bay," nouvelle série d'Apple TV portée par un casting solide autour d'une communauté insulaire.

Créée par Katie Dippold (SOS Fantômes, Le Manoir Hanté, Spy) pour Apple TV, la série Widow's Bay plonge les spectateurs dans une petite ville côtière rongée par les non-dits. Dans la lignée des drames noirs à suspense, ce programme mise autant sur son ambiance que sur la complexité de ses personnages. Entre enquête criminelle et drame psychologique, Widow's Bay explore les liens familiaux et les traumatismes du passé dans une communauté isolée où les tensions affleurent.

Prévue le 29 avril 2026, la première saison se compose de 10 épisodes avec trois disponibles dès le premier jour et un proposé ensuite chaque mercredi.

Le ton sombre et la réalisation soignée de Hiro Murai (The Bear, Mr & Mrs Smith) promettent une immersion totale dans cet univers où chaque habitant semble cacher un secret. Le casting réunit Matthew Rhys, révélé au grand public pour son rôle dans la série The Americans, également aperçu dans Perry Mason. À ses côtés, Kate O'Flynn s'est notamment illustrée dans la mini-série Landscapers, tandis que Stephen Root est connu pour ses rôles dans les films Get Out et la série Justified.

Quelle est l'intrigue de la série Widow's Bay ?

Petite ville portuaire battue par les vents, Widow's Bay est marquée par la disparition inexpliquée de plusieurs habitants au fil des années. Lorsqu'une journaliste revient dans sa ville natale pour enquêter sur la mort suspecte de sa sœur, elle découvre rapidement que les apparences sont trompeuses. Entre rivalités locales, secrets de famille et légendes inquiétantes, son enquête va faire ressurgir des vérités que certains préféraient garder enfouies.

Quels acteurs au casting de la série Widow's Bay ?

Matthew Rhys : Le maire

Kate O'Flynn

Stephen Root

Kingston Rumi Southwick

Kevin Carroll

Dale Dickey

Où voir la série Widow's Bay en streaming ?

Widow's Bay sera diffusée en exclusivité sur Apple TV dès le 29 avril 2026. Afin de profiter des nouveaux épisodes, il sera nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV via votre abonnement à Canal+ qui, pour rappel démarre à partir de 19,99 euros par mois.