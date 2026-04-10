Nature Prédatrice : des requins sèment la terreur sur la terre ferme sur Netflix

"Nature prédatrice" est un film d'horreur catastrophique sur une inondation qui tourne au cauchemar. Ce film, réalisé par Tommy Wirkola, est disponible sur Netflix depuis le 10 avril 2026.

Nature prédatrice est un film d'horreur où des requins s'attaquent à une petite ville côtière complètement innondée. Une intrigue totalement improbable, certes, mais totalement jouissive comme nous le prouve le succès des récents films comme Sous la Seine, le film d'horreur écologique au succès phénoménal, où un requin se baladait dans la Seine, croquant tout un tas de gens au passage. Hors Netflix, on peut aussi citer En Eaux troubles, dont le titre original Meg, pour Megalodon, laisse peu de doutes sur l'intrigue.

Nature prédatrice n'est pas une comédie, au contraire : on y meurt dans d'atroces souffrances tout azimut, on y saigne abondamment, et les survivants devront passer le restant de leurs jours en thérapie. Mais si on tend l'oreille... on se rend compte que le thème musical est tiré de Baby Shark le clip animé Youtube dont les paroles "Baby Shark Doo doo doo" ont contaminé les familles avec des enfants du monde entier. Et on a quand même un peu envie de rire. Ça n'est pas surprenant lorsqu'on sait que ce film est réalisé par Tommy Wirkola, le cinéaste derrière Dead Snow (le film primé avec des zombies Nazis), qui aime donc le gore... Et s'amuser. Nature prédatrice est disponible en streaming depuis le 10 avril 2026 sur Netflix.

Quelle est l'intrigue de Nature Prédatrice ?

Vivre dans une bourgade du bord de l'océan ressemble à un rêve pour beaucoup de citadins. Mais si on aime autant se promener sur la plage et admirer la mer, c'est surtout parce qu'on ne sait pas ce qui se cache dessous. Une petite ville côtière va pourtant le découvrir avec horreur. Alors qu'un ouragan de force 5 déchaîne les flots, le bourg est presque entièrement enseveli sous l'eau. Qui charrie avec elle des requins affamés et féroces, prêts à déchiqueter quiconque se trouvera sur leur chemin.

Qui sont les acteurs au casting de Nature prédatrice ?

Phoebe Dynevor : Lisa

Lisa Whitney Peak : Dakota

Dakota Djimon Hounsou : Dr. Dale Edwards

Dr. Dale Edwards Stacy Clausen : Ron Olsen

Ron Olsen Amy Mathews : Rachel Olson

Rachel Olson Elijah Ungvary : Scott

Scott Jon Prasida : Keith

Où visionner Nature prédatrice en streaming ?

Nature Prédatrice est disponible en streaming sur Netflix depuis le 10 avril 2026. Pour les amateurs de requins en milieu urbain, la plateforme diffuse également le désormais cultissime Sous la Seine. Pour visionner ces films, vous pouvez vous abonner à la plateforme à partir de 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère, mais avec publicités.