Stranger Things, chroniques de 1985 : le spin-off animé qui replonge dans l'univers culte sur Netflix

L'univers culte de Stranger Things continue de s'étendre avec une nouvelle série animée qui revisite Hawkins sous un angle inédit, sur Netflix.

Onze, Mike, Will, Dustin, Lucas et Max ont-ils disparu de nos écrans pour toujours, avec l'ultime saison 5 de Stranger Things ? La réponse est non ! Les héros des frères Duffer reviennent sous forme animée dans une nouvelle série dérivée, intitulée Stranger Things : Chroniques de 1985. Le programme, diffusé depuis le 23 avril 2026, s'inscrit dans l'univers fantastique qui a fait le succès du programme original, plus précisément entre les événements de la deuxième et de la troisième saison.

Cette version animée adopte un ton plus rétro, inspiré des dessins animés des années 80, tout en conservant les éléments horrifiques et mystérieux emblématiques de la franchise. Cette nouvelle série animée palpitante a été créée par le showrunner Eric Robles et les producteurs exécutifs Matt et Ross Duffer, la même équipe que la série originale.

Le casting réunit Brooklyn Norstedt, principalement active dans l'animation et les jeux vidéo. À ses côtés, Jolie Hoang-Rappaport s'est notamment illustrée dans la série Watchmen, tandis que Elisha Williams est connu pour son rôle principal dans Les Années coup de coeur. Jeremy Jordan, de son côté, s'est fait remarquer dans Supergirl ainsi que sur les scènes de Broadway.

Quelle est l'intrigue de la série animée Stranger Things : Chroniques de 1985 ?

L'histoire se déroule en 1985, en parallèle des événements de la série originale (entre la saison 2 et la saison 3). Alors que Hawkins semble avoir retrouvé un semblant de normalité, d'étranges phénomènes refont surface. Disparitions inexpliquées, créatures inquiétantes et anomalies électriques laissent penser que le Monde à l'envers n'a pas dit son dernier mot.

Quels acteurs au casting voix de la série animée Stranger Things : Chroniques de 1985 ?

Brooklyn Norstedt : Eleven

Jolie Hoang-Rappaport : Max

Luca Diaz : Mike

Elisha Williams : Lucas

Braxton Quinney : Dustin

Benjamin Plessala : Will

Brett Gipzon : Hopper

Jeremy Jordan : Steve

Odessa A'zion

Janeane Garofalo

Lou Diamond Philipps

Où voir la série animée Stranger Things : Chroniques de 1985 en streaming ?

Vous pouvez visionner la série Stranger Things : Chroniques de 1985 en exclusivité sur Netflix depuis le 23 avril 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).