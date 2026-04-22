Recalé : une nouvelle série comique française avec Alexandre Kominek sur Netflix

"Recalé" est une série humoristique française créée par François Uzan, créateur de "En place" et scénariste de "Lupin".

Récalé est une série française Netflix créée et réalisée par François Uzan. Ceux qui connaissent ce cinéaste savent déjà que ça promet de belles choses. Ceux qui croient ne pas le connaître se trompent, puisque François Uzan a participé à toutes les comédies françaises qui comptent sur Netflix de ces dernières années. Il est scénariste et co-créateur de la série Lupin, collaborateur scénario pour Fiasco, mais aussi co-créateur de la série En place, qui balance entre humour potache et chronique sociétale au vitriol.

Avec la série Recalé, Netflix offre à ses abonnés une recette qui marche toujours : le film d'infiltration en milieu scolaire. Contrairement à 21 Jump Street et College attitude, le héros de Recalé incarné par Alexandre Kominek ne se fait pas passer pour un élève, mais pour un professeur. La première saison de Recalé a été présentée en avant-première au festival Série Mania en mars 2026. Elle est disponible en streaming sur Netflix le 23 avril 2026.

Quelle est l'intrigue de Recalé ?

Eddy est un petit génie des mathématiques, mais c'est surtout un escroc qui vient de se faire arrêter. Alors qu'il risque une lourde peine de prison, la police lui propose un marché : infiltrer une école comme professeur de maths en échange de l'annulation de sa peine. Sa mission ? Identifier le fils d'un baron de la drogue marseillais parmi ses élèves de terminal. Évidemment, Eddy n'a aucune compétence éducative et il va devoir improviser pour survivre en milieu scolaire, entre lycéens survoltés et professeurs allumés.

Quel casting pour Recalé ?

Alexandre Kominek : Eddy

Eddy Laurence Arné : Lucie

Lucie Leslie Medina : Tiphaine

Où découvrir Recalé en streaming ?

Les huit épisodes de la première saison de Recalé sont disponibles en streaming sur la plateforme Netflix le 23 avril 2026. Pour découvrir la nouvelle série du créateur d'En place, vous pouvez vous abonner au service en souscrivant à l'une des trois offres suivantes : l'Essentielle pour 7,99 euros par mois, la Standard pour 14,99 euros par mois et la Premium pour 21,99 euros par mois.