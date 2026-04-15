Intraçables : un thriller paranoïaque avec Sofia Essaïdi sur Prime Video

"Intraçables" est une mini-série suisse créée par Amy Cohen, avec Sofia Essaïdi. Ce thriller est disponible en streaming sur Prime Video le 17 avril 2026.

Intraçables est une mini-série suisse créée par Ami Cohen (Furies, Missions) et Raphaël Meyer (Hors saison). Tournée en langue française, la série fait figure d'exclusivité, alors que le cinéma francophone est habitué aux thrillers psychologiques paranoïaques du genre. Incarnée par Sofia Essaïdi (Anti gangs, Les Schtroumpfs), l'héroïne doit disparaître à tout prix, alors qu'elle et son fils sont traqués par un mystérieux cybercriminel.

La série a été initialement diffusée sur la chaîne Suisse RTS 1 en novembre 2025. Ses deux premiers épisodes ont été présentés au festival Série Mania qui se déroule chaque année à Lille. Ils ont d'ailleurs remporté le prix de la meilleure musique. La série est disponible en streaming sur la plateforme Prime Video le 17 avril 2026.

Quelle est l'intrigue de Intraçables ?

Il y a cinq ans, Giulia a perdu son mari David dans un accident. Pour repartir de zéro, elle a changé de travail et est désormais conductrice de taxi. Pourtant, entre une relation houleuse avec son fils, et l'absence de son mari, Giulia peine à aller de l'avant. Un soir, Giulia prend un client dont le visage lui semble terriblement familier. Le visage de l'inconnu ravive des souvenirs et elle se remémore brusquement de passages de l'accident jusque-là oubliés. Giulia tente alors de découvrir la vérité, même si un mystérieux hacker fait tout pour l'en empêcher... La mère et son fils n'ont plus d'autres choix que de fuir et d'éradiquer le moindre signe de leur présence en ligne.

Quel casting pour la sérié Intraçables ?

Sofia Essaïdi : Giulia Conforti

Giulia Conforti Alexis Michalik : David Becker

David Becker Arcadi Radeff : Achille Conforti

Achille Conforti Irène Jacob : Josèphe Brunner

Josèphe Brunner Vincent Heneine : Alban

Alban Jack Van De Woestijne : Achille Conforti enfant

Achille Conforti enfant Alix Henzelin : Alex

Alex Karim Barras : Hoffman

Hoffman Antoine Basler : Carl Esposito

Carl Esposito Michel Voïta : Ambroise Keller

Où visionner Intraçables en streaming ?

Les six épisodes de la minisérie Intraçables sont disponibles en streaming sur la plateforme Prime Video dès le 17 avril 2026. Pour découvrir ce thriller psychologique porté par Sofia Essaïdi, vous pouvez vous abonner au service de streaming du géant Amazon en souscrivant à l'offre, pour 6,99 euros par mois.