Roommates : une comédie Netflix sur l'amitié et le chaos du quotidien

Entre humour générationnel et situations du quotidien qui dérapent, le film Roommates s'annonce comme l'une des prochaines comédies originales les plus attendues de Netflix.

Produite par Adam Sandler via sa société Happy Madison Productions (qui en est à sa 16e collaboration avec Netflix !), le film Roommates s'inscrit dans la continuité de ses comédies à succès, mêlant humour absurde et situations de colocation totalement chaotiques. Le long-métrage explore les relations entre colocataires aux personnalités opposées, dans un quotidien où les conflits, les amitiés et les maladresses s'enchaînent à un rythme effréné.

La réalisatrice est la canadienne Chandler Levack (My Dead Mom), écrit par Jimmy Fowlie et Ceara Jane O'Sullivan, tous deux scénaristes pour le Saturday Night Live. Le tournage s'est déroulé dans l'Etat du New Jersey. Le casting réunit Sadie Sandler, vue notamment dans Jay Kelly et Murder Mystery, aux côtés de Chloe East, révélée dans The Fabelmans. Natasha Lyonne, connue pour les séries Russian Doll et Orange Is the New Black, partage l'affiche avec Nick Kroll, créateur et voix principale de Big Mouth, et Storm Reid, vue notamment dans Euphoria et The Last of Us.

Quelle est l'intrigue du film Roommates ?

Devon, une étudiante fraîchement arrivée à l'université, demande à Céleste, une jeune femme plus sûre d'elle, de devenir sa colocataire. Ce qui commence comme une amitié prometteuse évolue rapidement vers une relation plus conflictuelle.

Quels acteurs au casting du film Roommates ?

Sadie Sandler : Devon

Chloe East : Celeste

Sarah Sherman : De. Schilling

Natasha Lyonne : Hannah

Nick Kroll

Storm Reid

Martin Herlihy

Josh Segarra

Carol Kane

Janeane Garofalo

Bailee Madison

Bella Murphy : Amber

Jaya Harper

Billy Bryk : Michael

Ivy Wolk : Auguste

Aidan Langford : Alex

Alexandra Seal : Prison Guard

Francesca Scorsese : Ellie

Alexander Jameson

Où voir le film Roommates en streaming ?

Vous pouvez visionner le film Roommates en exclusivité sur Netflix à partir du 17 avril 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).