Ball's Up : la nouvelle comédie de Peter Farrelly met le paquet sur Prime Video

"Ball's up" est une comédie réalisée par Peter Farrelly, le réalisateur culte des comédies potaches des années 1990, et interprétée par Mark Wahlberg.

Ball's Up est une comédie américaine réalisée par Peter Farelly. Dans les années 1990, Peter et son frère Bobby se sont fait connaître comme les rois des comédies potaches avec les films cultes Mary à tout prix, Dumb and Dumber ou Fou d'Irène. Depuis 2014, Bobby et Peter se sont lancés en solo, et ce dernier a prouvé qu'il s'en sortait très bien tout seul notamment avec la comédie dramatique très primée (Oscars et Golden Globe) Green Book : Sur les routes du Sud.

Avec Ball's Up, Peter Farrelly retourne à la comédie potache et s'offre pour l'occasion un casting cinq étoiles. On retrouve notamment Mark Wahlberg dans le premier rôle, lui-même habitué des films d'action, mais aussi des comédies comme Ted ou Me Time. Le film Ball's Up est diffusé sur la plateforme de streaming Prime Video depuis le 15 avril 2026.

Quelle est l'intrigue de Ball's Up ?

Elijah et Brad travaillent dans une entreprise de préservatifs. À l'occasion de la coupe du monde de football, ces deux collaborateurs que tout oppose, s'envolent pour le Brésil afin de finaliser un contrat de sponsoring aussi audacieux que juteux avec l'équipe de foot nationale. Si le succès est au rendez-vous, la chance tourne à la suite d'une soirée alcoolisée ou Elijah et Brad causent involontairement la défaite de leur équipe. Et la fureur de tous les Brésiliens. Devenus ennemis public numéro 1, les deux américains doivent trouver un moyen de quitter le pays à tout prix. Mais c'est loin d'être gagné, d'autant que de véritables criminels se lancent également à leurs trousses.

Quels acteurs sont au casting de Ball's Up ?

Mark Wahlberg : Brad

Brad Paul Walter Hauser : Elijah

Elijah Daniela Melchior : Isabella Costa

Isabella Costa Sacha Baron Cohen : Pavio Curto

Pavio Curto Molly Shannon : Burgess

Burgess Eric André : Eco Warrior Aaron

Eco Warrior Aaron Benjamin Bratt : Señor Santos

Señor Santos Francesca Waters : Mrs. Debel

Mrs. Debel Hal Cumpston : Eco Warrior PJ

Où visionner Ball's Up en streaming ?

La comédie de Peter Farrelly Ball's Up est disponible en streaming sur la plateforme Prime Video depuis le 15 avril 2026. La plateforme propose également Fou d'Irène, Mary à tout prix et Ricky Stanicky, les autres comédies (co)réalisées par le cinéaste. Pour découvrir tous ces titres vous pouvez vous abonner à la plateforme de streaming dès 6,99 euros par mois.