Million dollar secret : le jeu Netflix à un million de dollars revient pour une saison 2

Million Dollar Secret est un jeu télévisé Netflix présenté par Peter Serafinowicz. La deuxième saison est désormais disponible depuis le 15 avril 2026.

Million Dollar Secret est un jeu télévisé diffusé sur Netflix et créé par Glen Hugill. Cette émission suit des candidats qui s'affrontent pour remporter un million de dollars. Les jeux télévisés existent depuis toujours (La roue de la fortune, Le juste prix), l'avènement de la téléréalité a donné naissance à des concepts hybrides qui permettent de suivre les participants, au point de s'attacher à eux et de ne plus les voir comme de simples anonymes, comme c'est le cas dans ce jeu de stratégie et de bluff.

Si certaines émissions comme Beast Games misent sur des défis sportifs ou intellectuels, Million Dollar Secret s'inspire de contenus ultra populaires comme The Mole ou The Traitors. Ces deux émissions d'origine néerlandophone se sont imposées dans le monde entier, alors que des candidats doivent utiliser stratégie et mensonges pour remporter le gros lot. La première saison de la série Million Dollar Secret est diffusée sur Netflix depuis le 26 mars 2025. La seconde saison est diffusée depuis le 15 avril 2026.

Quel est le concept de Million Dollar Secret ?

Dans la première saison de Million Dollar Secret, douze candidats sont réunis dans une villa de luxe. À leur arrivée, les joueurs trouvent une valise dans leur chambre. Une d'entre elle contient 1 million de dollar et si son, ou sa propriétaire veut garder le butin, il ne faut surtout pas se faire démasquer. Or, les autres candidats ont bien l'intention de trouver qui détient le magot et de s'en emparer. Pour ça, la production a prévu des épreuves et des retournements qui vont mettre les nerfs des joueurs, et des spectateurs, à rude épreuve. Manipulation, complot, dissimulation, trahison, tous les coups sont permis, et même encouragés. Après une première saison encensée par la critique et les spectateurs, Million Dollar Secret revient pour une seconde saison avec non plus 12, mais 14 candidats.

Où découvrir Million Dollar Secret en streaming ?

Le jeu de téléréalité Million Dollar Secret est diffusé en streaming sur Netflix. La première saison depuis le 26 mars 2025, et la seconde depuis le 15 avril 2026. Pour découvrir ce jeu, mais aussi The Mole et The Trust, deux émissions similaires proposées par Netflix, vous pouvez vous abonner à la plateforme de streaming dès 7,99 euros par mois (abonnement le moins cher mais avec publicités).