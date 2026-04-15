Margo a des problèmes d'argent : un casting XXL dans une comédie dramatique piquante d'Apple TV

Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman... On trouve du beau monde dans la nouvelle série d'Apple TV qui raconte l'histoire d'une jeune femme en crise.

Nouvelle création produite par le studio A24, à qui l'on doit des œuvres marquantes comme Everything Everywhere All at Once ou Euphoria, la série Margo a des problèmes d'argent s'impose comme l'une des nouveautés les plus intrigantes du printemps sur Apple TV+. Entre satire sociale et portrait d'une jeune femme en crise, elle explore avec mordant les difficultés financières et les choix de vie d'une génération en quête de stabilité. Adaptée du roman de Rufi Thorpe, elle est développée par David E. Kelley, figure incontournable du petit écran à qui l'on doit notamment Big Little Lies.

Le casting est mené par Elle Fanning, révélée dans Super 8 et vue plus récemment dans The Great. À ses côtés, Michelle Pfeiffer, icône du cinéma (Scarface, Batman Returns), partage l'affiche avec Nick Offerman, connu pour la série Parks and Recreation. On retrouver également Nicole Kidman, oscarisée et vue dans Big Little Lies, ainsi que Thaddea Graham (Sex Education), Greg Kinnear (Little Miss Sunshine) et Michael Angarano (This Is Us).

Quelle est l'intrigue de la série Margo a des problèmes d'argent ?

Margo rêve de devenir écrivaine, mais sa vie bascule lorsqu'elle tombe enceinte après une relation compliquée. Sans diplôme, sans ressources et rapidement dépassée par les factures, elle doit trouver une solution pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant.

Quels acteurs au casting de la série Margo a des problèmes d'argent ?

Elle Fanning : Margo

Michelle Pfeiffer : Shyanne

Nick Offerman : Jinx

Thaddea Graham : Susie

Nicole Kidman : Lace

Greg Kinnear : Kenny

Marcia Gay Harden : Elizabeth

Lindsey Normington : Rose

Rico Nasty : KC

Michael Warkeye : J.B.

Michael Angarano : Mark

Où voir la série Margo a des problèmes d'argent en streaming ?

La série Margo a des problèmes d'argent sera diffusée en exclusivité sur Apple TV depuis le 15 avril 2026. Afin de profiter des nouveaux épisodes, il sera nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV+ via votre abonnement à Canal ++ qui, pour rappel démarre à partir de 19,99 euros par mois.