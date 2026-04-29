Man on fire : une série Netflix adapté d'un thriller culte

"Man on fire" est une série Netflix créée par Kyle Killen et adaptée du livre éponyme de Philip Nicholson, qui suit un ancien agent de la CIA.

Man on Fire est une série Netflix créée par Kyle Killen. Il s'agit d'une adaptation du roman éponyme de Philip Nicholson, publié sous le pseudonyme d'A. J. Quinnell. L'adaptation de ce roman n'est pas nouvelle puisqu'une première adaptation avait déjà été proposée en 1987 par Élie Chouraqui (Les dix commandements, l'Origine de la violence) puis en 2004 par Tony Scott (Top Gun, le Flic de Beverly Hill 2, Spy Game, True Romance). Dans ce dernier film, le héros était interprété par Denzel Washington.

Cette fois, c'est une série qui est proposée, avec un nouveau casting composé de Yahya Abdut-Mateen II (The Get Down, Les sept de Chicago, Wonder Man) et de Billie Boullet (Une lueur d'espoir). Les sept épisodes de la série d'action sont disponibles depuis le 30 avril 2026 en streaming sur Netflix.

Quelle est l'intrigue de Man on Fire ?

John Creasy est un ancien agent des forces spéciales de la CIA. Ce mercenaire, jadis connu pour son courage et ses talents, est désormais rongé par un syndrome de stress post-traumatique. Alcoolique et dépressif, il tente pourtant de se reconstruire en acceptant une place de garde du corps dans une famille huppée mexicaine et est chargé de protéger Pita, la fille de neuf ans de ses employeurs. Si Creasy n'a pas l'intention de s'attacher à la gamine, des liens se créent au fil du temps. Jusqu'au jour où Pita est enlevée.

Quel casting pour Man on Fire ?

Yahya Abdul-Mateen II : John Creasy

John Creasy Billie Boullet : Poe Rayburn

Poe Rayburn Alice Braga : Valeria Melo

Valeria Melo Scoot McNairy : Henry Tappan

Henry Tappan Paul Ben-Victor : Moncrief

Moncrief Bobby Cannavale : Paul Rayburn

Où visionner Man on Fire en streaming ?

La série Man on Fire est disponible en streaming sur la plateforme de streaming Netflix le 30 avril 2026. Pour découvrir ses six épisodes, ainsi que d'autres séries d'action comme The Night Agent ou Les Lionnes, vous pouvez vous abonner au service de VOD dès 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère, mais avec publicités.