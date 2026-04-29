La Maison aux esprits : la saga familiale d'Isabel Allende adaptée en série sur Prime Video

Fresque familiale et politique, "La Maison aux esprits" est une adaptation ambitieuse du roman culte d'Isabel Allende.

Prime Video adapte le premier livre de l'écrivaine chilienne Isabel Allende ! Publié en 1982, ce roman majeur de la littérature sud-américaine avait déjà été adapté en 1993 au cinéma avec une production au casting impressionnant (Jeremy Irons, Meryl Streep, Glenn Close, Winona Ryder et Antonio Banderas). Cette fois, il devient une saga familiale en huit épisodes couvrant près d'un demi-siècle.

La série suit trois générations de femmes dans un pays conservateur d'Amérique du Sud, marqué par les luttes de classes, les bouleversements politiques et une touche de réalisme magique propre à l'univers de l'autrice. La diffusion a débuté le 29 avril 2026 sur Prime Video, avec trois épisodes disponibles dès le lancement, suivis d'un nouvel épisode chaque semaine jusqu'au final prévu le 13 mai. La série est produite par FilmNation Entertainment et Fabula, avec notamment Eva Longoria parmi les productrices exécutives.

Au casting de la série, Alfonso Herrera incarne Esteban Trueba, révélé au grand public dans la série Sense8 et vu plus récemment dans Rebel Moon. Il est rejoint par Nicole Wallace, connue pour son rôle dans la saga À contre-sens, ainsi que par Dolores Fonzi, aperçue dans les films Truman et Belén. La distribution comprend également Fernanda Castillo (The Lord of the Skies), Aline Kuppenheim (Une femme fantastique), Eduard Fernández (La piel que habito) ou encore Sara Becker (The Movie Teller),

Quelle est l'intrigue de la série La Maison aux esprits ?

Sur près de cinquante ans, le destin croisé de plusieurs générations de la famille Trueba dans un pays d'Amérique du Sud en pleine transformation. Tout commence avec Esteban Trueba, un homme ambitieux et autoritaire qui bâtit sa fortune et son pouvoir dans un contexte marqué par de fortes inégalités sociales et des tensions politiques grandissantes. Sa rencontre et son mariage avec Clara del Valle, une femme dotée d'une sensibilité spirituelle hors du commun, bouleversent profondément l'équilibre familial. Au fil des décennies, leurs enfants puis leurs petits-enfants grandissent dans l'ombre de cette relation passionnée et conflictuelle.

Quels acteurs au casting de la série La Maison aux esprits ?

Alfonso Herrera : Esteban Trueba

Nicole Wallace : Clara del Valle

Dolores Fonzi : Clara del Valle

Aline Küppenheim : Nivea del Valle

Eduard Fernandez : Severo del Valle

Fernanda Urrejola : Blanca Trueba

Rochi Hernandez : Alba

Juan Pablo Raba : Tio Marcos

Fernanda Castillo : Férula

Pablo Macaya

Nicolas Contreras

Où voir la série La Maison aux esprits en streaming ?

La série La Maison aux esprits est à regarder en exclusivité sur Prime Video à partir du 29 avril 2026. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.