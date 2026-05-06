Unconditional : une mère prête à tout pour sauver sa fille sur Apple TV

Le voyage ne se termine pas comme prévu pour une mère et sa fille dans Unconditional, une série israélienne sur Apple TV.

Des vacances mère-fille en Inde qui tournent au cauchemar : avec Unconditional, Apple TV mise sur un thriller en huit épisodes produit par Keshet International et co-créé par Adam Bizanski et Dana Idisis, deux grands noms de la télévision israélienne.

Réalisée par Johnathan Gurfinkle (The Accursed), la série plonge le spectateur dans une mécanique implacable où le désespoir d'une mère se frotte à l'inflexible justice et aux affres de la corruption. Diffusée dès le 8 mai 2026 avec deux épisodes au lancement, puis un nouvel épisode chaque vendredi jusqu'au 19 juin, la fiction s'inscrit dans la tradition des thrillers internationaux tendus, où les enjeux personnels se heurtent à des systèmes judiciaires et criminels opaques.

La série est portée par Liraz Chamami (Manayek, Bad Boy) et Talia Lynne Ronn, qui incarnent ce duo mère-fille au cœur de l'intrigue. Elles sont accompagnées de Amir Haddad (La Belle et la Boulanger), Yossi Marshek (Yellow Peppers), Evgenia Dodina (Invisible) et Vladimir Friedman (Bad Boy).

Quelle est l'intrigue de la série Unconditional ?

Gali, 23 ans, part en voyage avec sa mère Orna lorsque le séjour tourne au drame : la jeune femme est arrêtée à Moscou pour trafic de drogue. Alors qu'elle clame son innocence, Orna se lance dans un combat désespéré pour la faire libérer. Mais très vite, cette quête l'entraîne dans un engrenage dangereux, où se mêlent corruption, manipulations et réseaux criminels. Prête à tout pour sauver sa fille, Orna va devoir franchir des limites qu'elle n'aurait jamais imaginées.

Qui est au casting de la série Unconditional ?

Talia Lynne Ronn : Gali

Liraz Chamami : Orna

Amir : Dori

Yossi Marshek : Benni

Evgenia Dodina : Rita

Vladimir Friedman : Mikhail

Leib Levin : Roma

Où voir la série Unconditional en streaming ?

La première saison de la série Unconditionnal est diffusée en exclusivité sur Apple TV dès le 8 mai mai 2026. Afin de profiter des épisodes, il sera nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV via votre abonnement à Canal + qui, pour rappel démarre à partir de 19,99 euros par mois.