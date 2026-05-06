Octobre : la série danoise promet 6 épisodes encore plus sombres sur Netflix

Après une première salve d'épisodes marquante, "Octobre" fait son retour sur Netflix avec une nouvelle enquête glaçante, entre disparition inquiétante et tueur insaisissable.

Leur réputation les précède : les Danois ont un talent particulier pour les thrillers et Octobre (The Chestnut Man en anglais) ne déroge pas à la règle. La saison 2 en 6 épisodes de cette série, disponible sur Netflix le 7 mai 2026, reste dans les codes du polar nordique en poursuivant son exploration de crimes sordides dans une atmosphère toujours aussi oppressantes, adaptée de l'univers imaginé par Søren Sveistrup.

À l'écriture, Dorte W. Høgh et Emilie Lebech Kaae forment un duo efficace et la réalisation est assurée par Milad Alami (Bullshit, Quand revient le calme). Le duo principal d'enquêteurs est de retour avec Danica Ćurčić et Mikkel Boe Følsgaard (Royal Affair), qui reprennent leurs rôles de Naia Thulin et Mark Hess. Ils sont accompagnés de Bien Dorner (Borgen), Lars Ranthe (Drunk) et David Dencik (Mourir peut attendre), figures bien connues du cinéma et des séries scandinaves.

Quelle est l'intrigue de la série Octobre ?

Une femme de 41 ans est portée disparue et la police découvre qu'elle était harcelée en ligne depuis des mois. Tout en la surveillant, le coupable non identifié l'a forcée à jouer à cache-cache, lui envoyant des images et des vidéos, mais aussi une comptine en apparence des plus innocentes. Lorsque la victime est retrouvée assassinée, il devient évident que cette affaire peut être liée à un autre meurtre non résolu, celui d'une lycéenne de 17 ans tuée deux ans auparavant. Mark Hess et Naia Thulin mènent de nouveau l'enquête ensemble, mais leur relation reste compliquée.

Qui est au casting de la série Octobre ?

Mikkel Boe Folsgaard : Mark Hess

Danica Curcic : Naia Thulin

Sofie Grabol : Marie Holst

Katinka Laerke Petersen : Sandra Londstrom

Où voir la série Octobre en streaming ?

La série Octobre est à regarder en exclusivité sur Netflix le 7 mai 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).