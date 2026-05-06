Legends : un "Bureau des légendes" britannique inspiré d'une histoire vraie sur Netflix

Legends est une mini-série Netflix en six épisodes, disponibles en streaming le 7 mai 2026.

Legends est une mini-série britannique créée par Neil Forsyth (The Gold, Le casse du siècle). Si la série fait penser au frenchy Le Bureau des légendes, elle s'intéresse à une opération réelle, mais largement méconnue du grand public. Dans les années 1990, l'Angleterre a formé des douaniers pour qu'ils infiltrent des gangs de narcotrafiquants.

Cette série britannique en six épisodes se concentre moins sur le fonctionnement des unités spéciales chargées de démanteler les réseaux, que sur les hommes et les femmes qui les intègrent. Si Netflix adore nous régaler de contenus colorés, la plateforme mise également sur des chroniques sociales inspirées de sujets de sociétés réels. La mini-série britannique Legends est disponible en streaming sur Netflix depuis le 7 mai 2026.

Quelle est l'intrigue de Legends ?

Angleterre, début des années 1990, la douane est dépassée par le trafic de stupéfiants et ne parvient plus à protéger le territoire. Les autorités vont alors monter une opération d'un genre nouveau en infiltrant des douaniers dans les gangs les plus puissants du pays. Ni espions, ni même agents d'élite, ces douaniers vont pourtant devoir se comporter comme tels en abandonnant leur identité civile et en se fondant dans leur nouveau personnage.

Quels acteurs sont au casting de Legends ?

Steve Coogan : Don

Don Tom Burke : Guy

Guy Hayley Squires : Kate

Kate Aml Ameen : Bailey

Bailey Jasmine Blackborow : Erin

Erin Douglas Hodge : Blake

Blake Tom Hughes : Eclan Carte

Eclan Carte Johnny Harris : Eddie McKe

Eddie McKe Gerald Kyd : Mylonas

Mylonas Charlotte Ritchie : Sophie

Où visionner la mini-série Legends en streaming ?

Les six épisodes de la mini-série Legends sont disponibles en streaming sur Netflix depuis le 7 mai 2026. Pour découvrir cette série inspirée d'un fait réel, ainsi que Salvador et Un fantôme dans la bataille vous pouvez vous abonner à la plateforme de VOD dès 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère avec publicités. D'autres offres plus onéreuses mais sans pub existent également.