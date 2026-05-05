My Dearest Señorita : de quoi parle ce film Netflix espagnol nommé au festival de Malaga ?

"My Dearest Señorita" est un film réalisé par Fernando González Molina qui suit le parcours d'une adolescente intersexe dans l'Espagne de Franco.

My Dearest Señorita est un film dramatique espagnol écrit par Alana S Portero et réalisé par Fernando González Molina. Il s'agit d'une adaptation libre du film éponyme réalisé par Jaime de Armiñán et nommé à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère en 1972.

L'histoire est toujours d'actualité presque 55 ans plus tard, puisque ce film parle d'émancipation, d'acceptation de la différence et de dignité. My Dearest Señorita s'inscrit dans la tradition des films sociaux et porteurs espagnol comme Ni Una Mas et Les demoiselles du téléphone. Après avoir été présenté en avant-première au festival du cinéma Espagnol de Malaga, et nommé, My Dearest Señorita est disponible en streaming sur Netflix depuis le 1er mai 2026.

Quelle est l'intrigue de My Dearest Señorita ?

Adela est une jeune fille sage et pieuse qui mène une existence paisible entre le magasin d'antiquité de ses parents et les cours de catéchisme. L'arrivée du jeune Père Jose Maria dans la paroisse d'Adela et l'amitié qui se noue entre eux va entraîner une série d'événements émancipateurs. Entre la découverte de son intersexualité et la rencontre avec Isabel, Adela réalise qu'elle a tout à découvrir sur elle même.

Quel casting pour My Dearest Señorita ?

Elizabeth Martinez : Adela

Adela Anna Castillo : Isabel

Isabel Paco León : Padre José María

Padre José María Nagore Aranburu : Cruz

Cruz Manu Ríos : Gato

Gato Eneko Sagardoy : Santiago

Santiago Lola Rodríguez : Angela

Angela María Galiana : Adelina

Où découvrir My Dearest Señorita en streaming ?

Le film My Dearest Señorita est disponible en streaming sur la plateforme de streaming Netflix depuis le 1er mai. Depuis son lancement en 2014, le géant au N rouge propose de nombreux contenus internationaux et l'Espagne n'est pas en reste. En plus de My dearest senorita la plateforme propose également Ni Una Mas et Les demoiselles du téléphone. Pour profiter de ces contenus vous pouvez vous abonner au service de VOD Netflix à partir de 7,99 euros par mois.