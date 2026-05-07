The Punisher One Last Kill : Frank Castle revient dans un film spécial exclusif Disney +

"The Punisher : One Last Kill" est un téléfilm dérivé de la série Marvel exclusivement produit pour Disney +, toujours réalisée par Reinald Marcus Green.

The Punisher, c'est d'abord un héro de comics édités par Marvel. À l'instar de Dare Devil, Luke Cage ou Jessica Jones, The Punisher est ensuite devenu le personnage d'une série télévisée diffusée entre 2017 et 2019 (actuellement disponible sur la plateforme Disney ++). Avec The Punisher : One Last Kill, Frank Castle est de retour sur nos écrans le temps d'un "spécial".

Ces formats particuliers à mi-chemin entre le film et l'épisode de série sont souvent conçus comme un cadeau surprise pour les fans. S'il s'agira du troisième Marvel's special (Werewolf by night, Les Gardiens de la galaxie : Joyeuses fêtes), le format est aussi très prisé des stars de la chanson et des comédiens de standup. Même si avec The Punisher : One Last Kill, on est pas là pour rigoler.

Pour cette piqure de rappel, toujours garantie bastons, chutes sanglantes et gros traumatismes, le réalisateur de la série Reinaldo Marcus Green s'est allié à Jon Bernthal, qui incarne le héros vengeur. Résultat ? 60 minutes d'action et de revanche à découvrir en streaming sur Disney+ le 13 mai 2026.

Quelle intrigue pour The Punisher : One Last Kill ?

Ravagé par le meurtre de sa famille, l'ancien Marine Frank Castle est devenu The Punisher. Après des années consacrées à la vengeance, à tous prix, peu importe les sacrifices, Frank Castle aspire désormais à une existence plus paisible. Mais peut-on vraiment laisser autant de violence derrière soi sans la voir ressurgir un jour ? Si Frank veut réellement avancer, il va devoir reprendre son rôle de Punisher une dernière fois. Peut-être la plus brutale de toutes.

Quel casting pour The Punisher : One Last Kill ?

Jon Bernthal : Frank Castle / The Punisher

Frank Castle / The Punisher Jamal Lloyd Johnson : Barry

Barry Tom Johnson : Homeless man

Homeless man Dominick Mancino : Benny Gnucci

Benny Gnucci Jason R. Moore : Curtis Hoyle

Où visionner The Punisher : One Last Kill en streaming ?

Le téléfilm spécial The Punisher : One Last Kill est diffusé en streaming sur Disney+. La plateforme héberge tous les contenus de la franchise Marvel, comme la série The Punisher dont est inspiré le téléfilm, mais aussi Luke Cage ou encore Daredevil. Pour découvrir ces titres, vous pouvez vous abonner au service de streaming Disney + à partir de 6,99 euros par mois (abonnement le moins cher mais avec publicités, d'autres offres plus onéreuses mais sans pub existent également).