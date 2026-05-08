De si remarquables créatures : Sally Field face fait une étonnante rencontre sur Netflix

Une veuve solitaire, un jeune homme en quête de réponses et… un poulpe hors du commun : "De si remarquables créatures" raconte une histoire inattendue sur le deuil et l'amitié, sur Netflix.

De l'écrit à l'écran : Netflix adapte De si remarquables créatures, le roman à succès de Shelby Van Pelt dans un drame singulier et émouvant. Réalisé par Olivia Newman (Là où chantent les écrevisses), le film mêle récit intime et touche de fantaisie à travers une rencontre improbable entre une femme endeuillée et un animal hors norme. Disponible depuis le 8 mai 2026, il s'inscrit dans la lignée des fictions sensibles centrées sur les secondes chances et la reconstruction de liens inattendus.

Le film est porté par Sally Field, très connue pour le rôle de la mère dans Madame Doubtfire et oscarisée pour Norma Rae et Les Saisons du coeur. Elle incarne ici Tova et donne la réplique à Lewis Pullman (Top Gun: Maverick, Avengers : Doomsday), ainsi qu'à Alfred Molina (Frida, Spider-Man 2), qui prête sa voix au poulpe Marcellus. À leurs côtés, on retrouve Joan Chen (Le Dernier Empereur), Kathy Baker (Edward aux mains d'argent), Colm Meaney (Star Trek : La Nouvelle Génération) et Sofia Black-D'Elia (Ben-Hur).

Quelle est l'intrigue du film De si remarquables créatures ?

Tova, une veuve septuagénaire, travaille comme femme de ménage de nuit dans un aquarium. Solitaire depuis la disparition de son fils des années plus tôt, elle se lie d'une amitié improbable avec Marcellus, une pieuvre géante du Pacifique étonnamment intelligente. En cachette de Tova, Marcellus s'est donné pour mission de résoudre le mystère qui guérira le cœur de la vieille dame et la mènera à une découverte qui changera sa vie.

Qui est au casting du film De si remarquables créatures ?

Sally Field : Nova Sullivan

Lewis Pullman : Cameron

Alfred Molina : la voix de Marcellus

Colm Meaney : Ethan

Cheng Chen : Janice

Kathy Baker : Mary Ann

Beth Grant : Barb

Sofia Black D'Elia : Avery

Dan Payne : Adam Wright

Laura Harris : Andie

Mapuana Makia : Jessica

Donald Sales : Terry

Emily Giannozio : Daphne Cassmore

Ezra Wilson : Kevin

Où voir le film De si remarquables créatures en streaming ?

Le film De si remarquables créatures est à regarder en exclusivité sur Netflix depuis le 8 mai 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).